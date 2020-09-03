達德（wpd）董事長王雲怡3日召開記者會表示，不解民航局一直堅持麗威風場有飛安疑慮，不過麗威風場距離政府畫出限建區有一定距離，不解民航局為何一直阻擋。她說，飛安問題不能打折，但是麗威風場沒有飛安疑慮。

王雲怡透露，目前風場已經完成部分前期準備，包含地質鑽探及工程初步設計都已經完成，整個風場投資金額約590億元，若現在直接喊停，影響至少超過26億元。而這也讓未來外商進入台灣開發風場，會蒙上陰影。

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