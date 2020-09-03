麗威風場開發受阻 達德：民航局需講清楚問題點 15:022020/09/03 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達德（wpd）董事長王雲怡3日召開記者會表示，不解民航局一直堅持麗威風場有飛安疑慮，不過麗威風場距離政府畫出限建區有一定距離，不解民航局為何一直阻擋。她說，飛安問題不能打折，但是麗威風場沒有飛安疑慮。 王雲怡透露，目前風場已經完成部分前期準備，包含地質鑽探及工程初步設計都已經完成，整個風場投資金額約590億元，若現在直接喊停，影響至少超過26億元。而這也讓未來外商進入台灣開發風場，會蒙上陰影。 (工商 ) #麗威風場 #風場 #民航局 #達德 #飛安 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 顯示科技的創新主題論壇 暢談顯示產業多元應用 10:272020/09/01 財經 民間自提興達漁港BOT開發案 海洋局將在1年內簽約 14:242020/09/01 財經 捷克議長韋德齊用中文說「我是台灣人」 全場立委起立鼓掌20秒 10:482020/09/01 政治 嘉義無人機考訓場 將辦理考照 04:102020/09/01 地方新聞 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 五星級 大安濱海樂園豪華露營區還附馬桶、淋浴設備 15:392020/09/01 生活 與印度緊張沸騰 陸沿西藏邊境猛插飛彈 12:592020/09/01 軍事 台中市政風處長稱「奉命」出席市政會議 被請出場 12:302020/09/01 政治 北市長人選話題再起 許淑華奔基隆引聯想 15:022020/09/01 政治 林暉盛曾對決大聯盟強打 遇雷室友最無奈 14:522020/09/01 體育 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 採用三星8奈米嚇壞市場 繪圖晶片大廠棄台積電有玄機 - 財經 美國打壓無效？陸股5G指數績效狂勝全球科技指數 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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