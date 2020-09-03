Lulu黃路梓茵推出個人專輯《29》，在最新主打歌曲〈搬家〉MV中，獻出第一次的吻戲！Lulu表示自己是第一次演出有完整劇情的MV，也是第一次要和男主角摟摟抱抱，甚至獻出螢幕初吻。男主角林哲熹在聽聞她是第一次演吻戲感到很驚訝，因為她自然又到位的演技，完全不像是生手，吻戲一次OK！合作愉快的兩人更不忘搞笑預約下次，「進階版床戲見！」

雖說這是一首感傷的歌，但MV拍攝現場卻是笑聲不斷。Lulu先是要坐騎在林哲熹的肩上，為緩解Lulu的不安，林哲熹安慰道：「別緊張，妳很輕。」更表示會扣住Lulu的腳，不會讓她往下掉。工作人員們隨侍在側，伴隨著Lulu的驚聲尖叫中順利完成，哭笑不得的Lulu直喊：「也太浪漫了！」

而原本以為會很唯美的吻戲，拍攝過程卻又差點變全武行，Lulu把林哲熹撲倒在沙發上，沒想到兩個人就陷進沙發裡爬不起來，愛情劇一秒變喜劇，兩人在互看一眼大笑後，下一秒馬上全情投入，完成Lulu的螢幕初吻。看著林哲熹稍顯凌亂的頭髮，Lulu忍不住笑說：「怎麼好像是被我侵犯了。」

此外，Lulu也首度挑戰哭戲，對著鏡頭飆淚，她一哭完轉頭又不忘搞笑自封「小劉雪華」，堪稱是既感傷又歡樂的拍攝現場。

〈搬家〉由艾怡良譜曲、Lulu填詞，描述愛情裡從兩個人變成一個人的狀態。兩人在去年金曲獎，Lulu掃了艾怡良的QR Code，之後就開始合作；Lulu在筆記本寫下歌詞的主題、想法，兩人一起到馬爾地夫拍外景節目時，在飛機上、或是在海裡游泳的時候，Lulu就會問艾怡良「歌什麼時候寫好啊」；一路玩一路催歌，討論編曲，回到台灣後Lulu把歌詞先寫好給艾怡良，讓她把歌曲DEMO做出來，兩人默契十足地完成作品。〈搬家〉MV於今天(9/3)在Lulu官方YouTube首播。

Lulu在MV中，坐騎在林哲熹的肩上。（環球音樂提供）

Lulu邀請林哲熹演出新歌〈搬家〉MV。（環球音樂提供）

Lulu在最新主打歌曲〈搬家〉MV中，獻出第一次的吻戲。（環球音樂提供）

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