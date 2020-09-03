民眾至指定農會超市單筆消費滿600文旦即可登記面額250元的「柚香禮券」，單筆消費滿1000元則可登記250元「柚香禮券」2張，每一身分證或居留證號限登記1次，活動自9月5日起跑，限量3萬張。（李柏澔攝）

中秋佳節將將至，每逢中秋團圓溫馨時刻總是令人期待應景水果文旦，今(3)日農委會與「全台文旦策略聯盟十大產地農會」召開記者會，宣布民眾至指定農會超市單筆消費滿600元文旦即可登記面額250元的「柚香禮券」，單筆消費滿1000元則可登記250元「柚香禮券」2張，每一身分證或居留證號限登記1次，活動自9月5日起跑，限量3萬張。

農委會7月登記發放的農遊券帶動農業相關消費熱潮，9月為迎接文旦產季到來，結合十大產地農會推出「柚香禮券」行銷活動，至於獲得「柚香禮券」的方式，只要到指定農會超市單筆消費滿600元文旦即可登記面額250元「柚香禮券」，單筆消費滿1000元(含)以上文旦可登記250元「柚香禮券」2張，每一身分證或居留證號限登記1次，限量3萬張，要搶要快。

農委會指出，目前合作農會超市已有67家，活動自9月5日起跑，民眾可到指定農會超市購買文旦及登記「柚香禮券」，當民眾領取到「抽香禮券」後，又可到這些合作農會超市消費選購在地農特產品，送禮自用兩相宜。

農委會說明，台灣文旦種植面積約4000公頃，每個產區都具有不同特色，中南部文旦栽培歷史最悠久，主要產地為台南市麻豆區、下營區，雲林縣斗六市，嘉義縣竹崎鄉；東部主要產地為花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮，宜蘭縣冬山鄉，台東縣東河鄉；北部主要產地為新北市八里區，苗栗縣西湖鄉。

另外活動現場預告，明(4)日起將在北、中南地區推出16場「文旦一起來COME TOGETHER」行銷快閃活動，民眾可至「文旦一起來」粉絲專頁查詢相關資訊。

(中時 )