總統蔡英文宣布台灣明年元月將開放含瘦肉精美豬進口，並放寬美牛進口規範，引發軒然大波。前民進黨立委郭正亮不解，明明內臟的瘦肉精殘留量可能高於其他部位數十倍，為何台灣不能阻止內臟進來？醫學專業出身的前民進黨沈富雄一聽，立刻回答，因為美國人完全不吃豬內臟，其國內銷路不好，所以才會特別想將內臟出口台灣。

郭正亮在政論節目《少康戰情室》表示，有一點自己一直想不通，內臟的瘦肉精殘留量明明高於其他部位十幾倍，甚至幾十倍都可能，那為何麼政府不能阻止內臟進口台灣？同台的國民黨立委鄭麗文也表示，政府無論如何至少都該將內臟擋下。

沈富雄一聽，立刻回道，因為美國人的飲食習慣不吃內臟，以致美國的豬內臟銷路不好，相形之下，愛吃內臟的台灣人就成為美國亟欲爭取的外銷市場；話鋒一轉，沈認為正因如此，當美國刻意向台灣推銷，台灣政府就更該擋下。

在座媒體人黃暐瀚與主持人趙少康也贊同這個觀點，認為美國人就是看中台灣愛吃自己國人所不愛的內臟，所以更希望能將內臟出口台灣；然而台灣面臨如此壓力，更該為全民把關，至少須將內臟進口擋下。

(中時新聞網)