國道1號中山高新營段2日深夜重大車禍，轎車先後被2部貨車撞擊，車上2人送醫不治。（莊曜聰攝）

國道1號中山高台南新營北上290公里路段，2日深夜11時許發生一起死亡車禍，劉姓大貨車駕駛開車送貨要返回台中時行經該路段，疑似一時恍神，撞擊前方由李女駕駛的轎車，轎車失控先撞護欄，逆向橫亙在內向車道，再被江男駕駛的小貨車迎面撞上，轎車上李女、林女送醫搶救後宣告不治，江姓小貨車司機則無生命危險，李女、林女是一貫道道親，當天相約拜拜後，李女載林女回台南，沒想到竟遭逢死劫。

國道第四警察大隊調查，51歲的李女與52歲的林女相約到高雄拜拜，2人感情不錯，李女還專程開車從高雄到新營載林女南下，晚間宗教活動結束後再送林女回家，沒想到就在快抵達新營交流道時遭大貨車撞上，2人共赴黃泉。

26歲的劉姓大貨車駕駛白天送貨，晚間從高雄回程台中，事發當時他行駛在外側車道，由於接近交流道，車速並不快，但因一時恍神追撞前方由李女駕駛的轎車車尾，他驚魂未定，將車開往路肩下車了解狀況。

被撞的轎車可就沒這麼好運，失控後從外側車道一路衝向內側車道，撞擊中央安全島後才逆向停住，但行駛在內側車道的35歲江姓小貨車駕駛見狀反應不及，迎面朝車頭撞上，車體零件散落一地，轎車前後嚴重凹陷，李、林2女被夾在車內，江男則自行脫困。

南市消防局據報派遣麻豆、下營、官田消防分隊前往救援，以器材協助轎車中女子脫困，但現場已沒了生命跡象，立即實施CPR急救，並將2人分送柳營奇美醫院、衛福部新營醫院急救，但搶救1個多小時後仍回天乏術。

國道警方接手事故現場勘查，3日凌晨12時30分左右恢復道路暢通，調查後2名死者及大貨車、小貨車駕駛酒測值均為零，初步判定是未注意及保持安全距離導致，劉姓、江姓司機訊後被依過失致死罪送辦。

(中時 )