南韓總統文在寅在周四討論韓版新政(New Deal)會議上指出，將在新政基金和財政基礎上，開創國家經濟未來。其承諾進行大膽監管改革，加速提案的施行，並尋求地方金融企業的支持。
未來幾年來自新政的財政支援將投入100兆韓元(約43億美元)，70兆韓元來自私人融資，文在寅在與主要金融集團的談話中表示。
南韓政府另計畫成立為一般民眾而設的20兆韓元新政基金，將投入於基礎建設計畫，為民眾或一般投資人提供「更穩定的獲利」，以分散損失風險和稅賦優惠。
據韓聯社報導，文在寅將預算支出、政策融資和私人融資視為新政成功的三大基石，以創造就業、活化經濟和為後疫情時期預做準備。
文並強調金融部門在新政計畫的角色。當私人投資啟動和民眾積極的參與，新政的成功方為可能。並向企業保證行政部門將推行系統性改革和監管的改革。
監管的改革為新政成功的先決條件，政府將打破限制計畫和企業活動的監管。
周四與會代表包括十家金融集團和幾家政策銀行負責人。
(時報資訊)
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