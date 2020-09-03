全台唯一！台中市警犬隊中元普度祭拜，擺滿桌「旺旺」仙貝，偵爆犬Pink、Audi、緝毒犬JJ都加入祭拜行列，警犬隊說，因狗吠聲「汪、汪」，於是供品用「旺旺」，意指，警犬「汪、汪」叫，讓歹徒聞風喪膽，至於警犬列席祭拜「動物界好兄弟」，與員警一同祈求案件均破、執勤順利等。

台中市警察局警犬隊說，警犬「汪、汪」叫聲，跟「旺旺」音相同，破除迷信，今年中元節供品用「旺旺」不是案件興旺，是警犬們很興旺，破案效率高、獲獎旺旺來；3隻警犬陪同訓犬員們一同祭拜好兄弟，誠意模樣，網友直呼「好萌！」，關心說，要祈求平平安安喔。

祭拜「動物界好兄弟」，3隻毛警官加入祭拜行列，眼前的供品桌，準備滿滿的狗飼料與狗罐頭。（摘自台中市刑大臉書）

祭拜「動物界好兄弟」，眼前的供品桌，準備滿滿的狗飼料與狗罐頭，偵爆犬Pink、Audi與緝毒犬JJ祭拜時，不斷看著前方「彭湃」的食物，網友說，「好可愛，應該期待拜完立刻吃」，毛警官們顯得很愉悅。

台中警犬隊指出，2日適逢中元節，不免習俗，舉行普度祭拜好兄弟，偵爆犬Pink、Audi與緝毒犬JJ備勤，首次代表警犬參加中元普度，同仁們除了虔誠祭拜，每樣供品都插香，狗罐頭及飼料也不例外，拜完後毛警官就能大快朵頤。

有網友在臉書社群Po出照片及留言說，「全台灣只有這個警察單位能拜旺旺」，因為其他單位拜了案件會「很旺」，有網友說「汪汪戰鼓隊」、名符其實的「汪汪隊」、「狗狗拜拜可愛到爆炸」等。

(中時 )