大聯盟今（3）日公布7、8月兩聯盟投打MVP，小熊隊日籍投手達比修有出賽7場，戰績6勝1敗、自責分率1.47，外加52次三振，個人首度獲選「國聯最佳投手」，也是第4位（共6次）獲得單月最佳投手獎的日本球員，上一位是2014年洋基隊田中將大。此外，曾獲獎的還有野茂英雄（2次）、伊良部秀輝（2次）。

今年大聯盟球季因新冠肺疫情之故，延至台灣時間7月24日才開打，於是7月的成績就併入8月計算，達比修有除了7月26日首戰落敗，8月間表現神勇、6戰全勝，單月自責分率僅0.92，並寫下6連勝，也被外界視為國聯賽揚獎熱門人選之一。

至於國聯打擊MVP是由教士隊小塔提斯雀屏中選，他在7、8月間繳出打擊率3成15、全壘打13支、32打點，表現相當優異。

此外，美國聯盟7、8月投手MVP則為印地安人隊王牌投手比柏，戰績6勝0敗、自責分率1.35；而白襪隊古巴籍重炮阿布瑞尤則是生涯第3度獲選單月打擊MVP。

(中時 )