Google 今 (3) 日宣佈「Google 2020 智慧台灣計劃」，於今年起針對「振興」與「轉型」兩大方向，幫助台灣復甦經濟、恢復商機，並落實更深化的數位轉型。掌握「數位力即競爭力」的關鍵，Google 提供數位行銷、影音創作、程式開發、機器學習等各領域面向的人才培訓計劃。Google 也針對企業在內需和外銷市場的斬獲－尤其深受疫情衝擊的觀光產業－推出各種新功能、解決方案和輔導訓練。此外，Google 也在提升全民數位素養、打造數位教育環境，以及台灣 AI 與電腦科學的專業人才培育，投入更多資源和規劃，讓台灣獲得更堅強的轉型基礎與實力。

Google 台灣總經理林雅芳表示：「即使今年遭遇疫情衝擊，我們在台灣的承諾仍維持不變，將繼續透過數位科技與人才培育的方式，幫助疫情相對穩定的台灣，繼續發揮『超前部署』的精神，加快腳步活絡經濟，往前邁進全球趨勢的先端。」

中華民國副總統賴清德表示：「從人才、經濟到生態系，欣見 Google 多年持續深耕台灣，在帶領全面落實數位轉型道路上，與政府攜手並進。一場疫情打亂世界的腳步，Google 堅定地透過其資訊平台、雲端服務和數位工具，展現科技所能帶來的協助；台灣的『即時口罩地圖』即是產、官、民緊密合作的最佳案例。隨著疫情趨緩，台灣轉守為攻，『Google 智慧台灣計劃』也再次協助台灣迎向振興、轉型的挑戰，由衷感謝 Google 這個踏實的產業夥伴，一同從台灣放眼世界、讓世界看見台灣。」

Google 台灣董事總經理馬大康分享 Google 智慧台灣計劃 「轉型」各方案內容。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google 台灣董事總經理馬大康博士指出：「台灣擁有良好的資訊科技軟硬體基礎，但除了工具和技術的導入，我們更希望能繼續藉由與產官學各方夥伴的共同合作，為台灣帶來更具全面性的數位轉型規劃，落實台灣成為『世界智慧島』的願景。過去十幾年來，我們在台灣的營運規模由小型的工程團隊，發展成 Google 在亞太區最大的研發基地之一、以及 Google 全球生態鏈的樞紐。Google 看到了台灣在全球中擁有的絕佳優勢和潛力，也期望能和大家一起繼續努力，讓台灣的發展能更上一層樓，在世界舞台中發光發熱。」

擴大數位人才培育、瞄準企業發展突破與觀光回春

人才培育一直是 Google 智慧台灣計劃的重點，目前 Google 已達到去年所設定的目標，完成10,000 名 AI 基礎訓練 與 90,000 多名數位行銷人才的培訓。但若要邁向振興復甦，持續強化台灣數位人才能量仍是要務。針對不同領域需求，Google 今年推出：

＊數位人才探索計劃：今年三月起開始協助受疫情影響最鉅的年輕學子與新鮮人獲得專業數位能力，並與104人力銀行和40多家企業合作開設相關職缺，讓企業獲得迫切所需的數位人才、也讓人才獲得適合的就業機會。目前已有9,000多人參與培訓。

＊YouTube 創作者學院：首次推出免費線上講座課程，邀請知名創作者與合作夥伴設計課程、分享經營心法，讓對經營 YouTube 影音內容感興趣的人都可以參與。目前已吸引超過 1,500 人次參與。

＊拓展開發者社群與課程：Google 持續擴大開發者社群計劃，目前針對 GDG 開發者社群的協助已擴展到七個城市。Google 也將觸角深入校園，透過 Developer Students Clubs 社群計劃 培育在校學生，讓他們在校時期就能學習到領先的業界技術資源。今年已經有 20 多所學校加入這個計劃。此外，Google 也開始針對開發者提供免費的機器學習培訓計劃 ( ML Study Jam )， 目前已協助台灣 3,000 位開發人員認識 Google 機器學習技術、並持續更新更多中文教材，協助更多開發人員考取 TensorFlow 相關認證。

Google 希望能透過整合的平台與技術為企業提供實質協助， 幫助他們強化營運的彈性與效率，因應疫情所帶來的挑戰，進而在國內外市場都能取得利基。

＊Google 我的商家工作坊：疫情期間透過實體店面營運的中小企業面臨很大的衝擊，因此 Google 輔導商家使用 Google 地圖等數位工具，幫助他們提高能見度與彈性。

＊Google 雲端解決方案：針對科技和製造業的轉型需求，Google 持續幫助企業打造協同作業環境，以提升團隊管理效率、或透過高階運算及 AI 開發環境服務等方式，提高製程中的檢驗正確率。

＊台灣企業跨海行動：Google 與外貿協會、台灣經濟研究院發佈《台灣企業跨境關鍵報告 2.0 》，找出東南亞市場的跨境契機，並提供中小企業拓展海外市場的策略與落地做法，未來更計劃輔導 3,000 家中小企業邁向海外市場。

而 Google 也藉由以下方式， 幫助台灣觀光產業回春：

＊探索城市－YouBike 服務上線：台灣民眾喜愛騎乘單車，不僅是為了運動健身，也是探索城市時的便利工具，因此台灣不但是亞太區第一個推出 Google 地圖單車模式的國家，近期也正式加入 YouBike 資訊，納入路線規劃與停靠站資訊。

＊美食、景點－Google 地圖一鍵預訂：全新推出的 Google 預訂服務，讓使用者可以直接在 Google 地圖上預定餐廳、購買景點門票等，帶動在地美食與旅遊商機。目前該服務與KKday、EZtable、Inline的平台串連，未來將持續新增合作夥伴。

＊觀光業者的數位轉型訓練：在交通部的支持下，舉辦多場線上及線下的培訓課程及輔導，協助在觀光業服務的員工學習 Google 雲端與數位行銷工具，迎接逐漸復甦的旅遊商機。

推廣奠基於終身學習理念的數位轉型行動

Google 今年首次在智慧台灣計劃中納入全齡化的數位公民素養教育內容，與許多合作夥伴一起由根本建立媒體識讀與網路觀念，以達成打擊不實訊息的長程目標。

＊成人網路訊息識讀：與「台灣事實查核中心」、「社區大學全國促進會」合作培訓教師、編制教材， 以促進媒體素養納入社區大學教育中，建立成年人的網路資訊判讀能力。

＊年長公民數位素養建立：透過「假新聞清潔劑」的協助，培訓數位素養教育志工，透過長輩常參與的社區課程、娛樂活動中，幫助他們建立數位素養、訊息查證的觀念。

＊兒少網路安全知識：引導孩子們安全探索網路世界已成為教師們的重要課題。Google 與「台灣展翅協會」持續努力，運用 Google for Education 等多元資源開設線上系列課程，並將 Google 數位公民課程融入學校課程中。目前已有近 600 名教師參與相關培訓。

此外，疫情的發生也帶動了大眾對遠距教學的關注，並開始思考長期性的數位學習發展。針對這個領域在台灣的發展，Google 今年設計了短、中、長程的規劃：

＊疫情驅動遠距教學需求：與新北市政府、均一平台教育基金會合作開設「雲端創新師培專班」，幫助教師熟悉雲端教學工具。目前已協助超過 300 所學校、近 600 位教師接軌。

＊向下扎根學童數位力：電腦科學已不再是成人學科。透過均一平台教育基金會的協助，Google 推出 CS First 課程專案，推廣小學的電腦科學教育、並且建立課程資源。

＊數位教育工具整合：軟硬體資源需要整合才能有完善的數位學習環境，因此 Google 預計將在全台各地開設 Chromebook 與 G Suite 的教學研習，並與 Google 教育者社群共同推廣在教學應用上，幫助更多教師學習運用科技融入教學中、協助學校建立數位教學模式。

Google 也將持續為專業與進階人才提供各種資源及培訓，以厚實台灣創新與研發能量。

＊Google AI 創新研究營：Google 連續三年舉辦，今年特與科技部 AI 創新研究中心及臺大人工智慧研究中心合作，促進國內外AI領域產學交流。今年共有近 2,000 位學界人士參與。

＊Explore ML 實體課程：今年首次在台灣各大學舉辦的「探索機器學習入門課程 」，透過該課程建立種子教師資源，未來可讓更多學生接觸到機器學習領域的知識。

＊Google 大學交流計劃： 透過提供頂尖博士優秀人才獎學金，讓 Google 能與台灣各大學建立緊密的研究合作機會，並幫助台灣在高端研發領域維持創新動能。

(科技)