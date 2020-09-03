林佳儀日前赴桃園「真善美社會福利基金會」院所，和智能障礙院生一起製作「憨樂月餅」中秋禮盒。她見院生全心投入工作，感動說：「憨兒們專注的模樣，讓人感受到生命力。」其中有位男院生，認真教導林佳儀使用釘書機，林佳儀大聲讚美「你好棒喔」！院生臉紅害羞撇過頭，在旁老師、社工莞爾不已。

林佳儀透過歌迷牽線，去年底就參與基金會的「樂憨樂愛 真善美慈善音樂餐會」，這次她得知基金會要販售中秋月餅禮盒，來籌措搭建家園經費，二話不說就答應邀請。行前她特地教育同行的2個女兒，「若看到長相和普通人不太一樣的憨兒，不要盯著別人看，我想你們也不會想被人猛盯吧」，還叮囑女兒絕對要準時出發、準時到達，她解釋：「憨兒們的作息與工作都是經過經年累月的訓練，若突然改變時間，會造成他們的困擾，所以我們不能讓憨兒們等。」

憨兒們見到林佳儀母女來訪，熱情地問好，招呼她們到工作坊內參觀，一行人才剛坐下，「小老師」就迫不及待教導林佳儀，示範如何摺禮盒宣傳單與訂購單，還細心提醒「摺好要用釘書機釘起來，才不會分開」，林佳儀忍不住出聲讚美，逗得對方臉紅。林佳儀表示，我們看起來很簡單的使用釘書機，對憨兒而言，卻是要經過無數訓練才能學會的動作，所以他們透過教人，也能累積起成就感。

林佳儀繼續表示，憨兒釘好宣傳單後，還要在社工、老師的帶領下，到外面接觸人群發傳單，兩個女兒怕傳單不夠發，卯起來幫忙，完成兩大落，林佳儀感動稱讚：「女兒長大了，懂得付出與貢獻自己的心力。」由於這波疫情影響，導致不少公益團體面臨到募款的寒冬期，林佳儀表示自己有福氣能在演藝圈工作，受到大家的喜愛，所以想盡自己棉薄之力，她呼籲大眾：「在艱難的時候，更要和大家分享愛，大家可以藉著買份月餅禮盒，把愛散布出去。」

(中時 )