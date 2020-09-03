經濟部《在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表》9月3日正式上路，愛奇藝台灣代理公司歐銻銻3日發出聲明，對於經濟部的禁令「完全無法理解」，但規定上路，「雖感無奈，但仍需遵守」，宣布放棄愛奇藝代理服務，同時表示將進行裁員。對於消費者權益，歐銻銻則表示，在法令生效日以前，將對於透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者負責到底。

歐銻銻發聲明強調，在9月3日以前，政府政府從未禁止台灣公司與大陸企業有任何商業活動，所以歐銻銻和愛奇藝之間的商務往來，也完全合理合法。但既然經濟部已公告禁止台灣公司代理或經銷大陸OTT TV，雖感無奈，但也必須遵守。

歐銻銻娛樂宣布，從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。

歐銻銻表示，面對相關業務的緊縮，公司勢必得面對一波裁員的痛苦決定，「造成數十位員工及其家庭的波動，我們深感不安，但希望社會各界能夠了解，造成這一切的，是政府法令的突然變動所致，而非我們有任何違法行為。」

歐銻銻強調，經濟部認為大陸網際網路視聽服務在政治、社會、文化上具有敏感性，且有影響國家安全之虞。但是，禁止歐銻銻娛樂繼續擔任愛奇藝的代理商，無法解決上述任何問題。NCC早已公開說明，台灣地區所有用戶仍然可以繼續上網收看愛奇藝，因此「對經濟部的禁令完全無法理解。」

歐銻銻承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，將會負責到底，也鼓勵熱愛愛奇藝的會員繼續享受VIP會員的專屬權益，同時表示如果收視權益受到影響，也一定妥善解決。

(工商 )