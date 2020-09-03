為迎戰「美豬叩關」，力挺「臺灣豬」直球對決，源自屏東的連鎖早午餐與知名餐飲業者，紛紛為臺灣豬站台，宣示「我們都是『最佳豬隊友』」，並號召臺灣的餐飲業者與民眾，多多選購國產豬，品嚐最道地的臺灣味！

漫時光早午餐創辦人徐皖台、燒肉魂創辦人張享、義朵朵pasta創辦人葉正伃、帝亞布勒風味餐館創辦人王宬宏、阿漢私廚創辦人蔡明漢與策展人黃耀寬等發表聯合聲明，強調餐飲業者都是「臺灣最佳豬隊友」，並推出饕客必點的臺灣豬肉料理，呼籲國內的連鎖餐飲業者「臺餐挺臺豬」。

出席業者都有使用臺灣豬肉的產地證明與溯源佐證，像燒肉魂使用中央畜牧場與平埔黑豬的豬肉，油花帶著淡淡的奶油甜味香，與歐美頂級豬肉相差無幾，雖然價格比國外略高，可是「外國的月亮比較圓，但臺灣的豬肉比較好吃。」

談到「豬品牌」，張享強調普遍會想到西班牙伊比利豬，吃起來沒豬腥味，甚至帶點淡淡奶油味，但臺灣原生種黑毛豬，品質一直像這樣好，雖國外豬肉較便宜，但燒肉魂想讓更多消費者，透過燒肉魂認識臺灣多樣且優質的肉品與食材，使用中央畜牧場料理而成的「醬燒家香骰子豬」，與使用平埔黑豬鹽烤的「鹽烤黑毛梅花豬」不只台灣人愛，疫情前，有許多日、韓、中、港、澳旅客朝聖。

漫時光早午餐創辦人徐皖台解釋，漫時光長期使用屏東小農或臺灣食材，希望推廣屏東與臺灣好滋味，像「蔥爆鹹豬肉蓋飯」就是八家漫時光的銷售前三名。義朵朵pasta創辦人葉正伃分享，如何用義大利料理，將臺灣豬肉烹調成人間義式美味，像「羅勒霜降豬義大利麵」就橫掃男女老幼。

歐美菜系名廚暨帝亞布勒風味餐館創辦人王宬宏則推出「傳統古早味青蒜螺肉梅花豬肉煲鍋」，讓人品嚐傳承百年的臺灣豬蒜香」，同時，被譽為屏東炒飯姿勢最帥的阿漢私廚創辦人蔡明漢，則以「彩鑽肉絲蛋炒飯」驚豔四座，滿口臺灣豬肉香雜揉臺灣五穀米的清甜，讓人陶醉。

中央畜牧場暨神農獎得主蘇鵬表示，盼政府落實產地標章或標示，明確標註美豬豬肉的來源，並且落實檢驗，確保沒有藥物殘留，同時，加強國內豬肉肉品推廣，加強國內外市場知名度，並透過積極輔導策略，強化本土養豬業者的競爭力。

首銷香港臺灣豬暨平埔黑豬創辦人李榮春強調，推動本土養豬業者科學養豬與品牌建立等工程刻不容緩，因美國養豬業者可合法使用瘦肉精，且瘦肉精讓豬肉的換肉率增加，成本大幅降低，但瘦肉精養豬在臺灣不合法，因此，臺豬與美豬站在不同的競爭立足點上，希望政府加強檢驗，確保沒有藥物殘留或超標，為消費者的健康把關！

行政院農業委員會畜產試驗所所長黃振芳指出，為了打造台灣豬的國際品牌形象，讓民眾可以快速識別台灣豬，政府正規劃台灣豬的標示圖，加速對台灣豬的行銷。在提升永續競爭力的部分，政府有六點行動方案，第一點：保障豬農收益與產銷平準。第二點：豬隻死亡強制保險。第三點：輔導養豬場現代化升級。第四點：推動屠宰場現代化升級。第五點：策略性擴大出口拓銷台灣豬。第六點：學校營養午餐使用國產豬。

(工商 )