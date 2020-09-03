達梭系統3日舉行2020達梭系統台灣用戶大會，現場有超過300名產業用戶與合作夥伴出席，展現如何透過3D解決方案應對COVID-19疫情帶來的挑戰，並分享在航空航太、高科技、工業設備、汽車、生命科學、交通建設等產業，包含5G、雲端、電動車輛、無人機、智慧製造等不同領域，運用3DEXPERIENCE平台的成果。

達梭系統大中華區總裁張鷹表示，COVID-19疫情帶來全新商業秩序，供應鏈斷鏈、物流受阻、延遲交付與業務和工作型態轉變，難以應變的企業都受到重創，也凸顯數位轉型的重要性。達梭系統長期致力透過3DEXPERIENCE平台，幫助客戶實現全方位數位轉型，強化競爭力的同時，也提升危機應變能力。台灣在全球市場舉足輕重，盼透過解決方案攜手夥伴推動數位轉型創新發展。

此外，今年疫情也大幅提升疫苗研發需求，達梭系統在2019年成功整併了Medidata及其臨床商用解決方案，積極協助世界各國研發COVID-19疫苗，期許運用科技力量戰勝疫情。

達梭系統安排四大主題展區，包括基礎建設領域、製造工程領域、生命科學領域、以及3DEXPERIENCE平台，涵蓋範圍從先進的智慧製造、協同設計創新平台自動化與機器手臂、5G、天線設計、知識工程AI數位設計、半導體解決方案、複合材料研發、3D列印分析與模擬整合、VR／AR、機電整合、雲端平台與大數據分析、及智慧城市等多元應用。還有在未來工廠、交通運輸、建築營造、數位工廠、繪圖設計、土木生命週期、生技、精準醫療及照護等領域的智慧管理。

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