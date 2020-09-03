台灣防疫利器再添獨步全球的候選疫苗! 中研院、先知生技3日宣布，雙方歷經四個月成功開發 ASD25X 新冠病毒 RBD 次單位蛋白候選疫苗，已完成動物模型攻毒測試，該疫苗具100%免疫保護，且可快速大規摸量產。

先知是全福生技子公司，其提供疫苗技術平台與中央研究院生物醫學科學研究所陶秘華研究員及其團隊，成功開發 的ASD25X疫苗，在動物活病毒測試時，均得到100%免疫保護。此一攻毒動物試驗，也是目前國際新冠疫苗研發中，唯一最接近人類重症感染而可以模擬人類 新冠重症的動物模式。

新冠病毒候選疫苗 ASD25X 不僅得以100%產生高效價之抗體免疫保護效果，使所有接 受疫苗之動物於攻毒之後，肺部完全無具感染性之病毒存在，相較於英美所開發中之疫苗，此一候選疫苗之製程業已優化、成本可大幅降低，並能快速完成大規模量化生產，達到全民防疫目標。

先知執行長兼醫務長黃品諺表示，公司技轉自國立成功大學醫學系陳毓宏副教授實 驗室的疫苗平台 ASD25X，並於每年的產學合作中持續優化此一平台，使其具有產業可開發性。

當新冠疫情今年初於中國爆發後，先知生技即在3月開始與中央研究院進行合作。

該新冠病毒候選疫苗 ASD25X-RBD 於 4 到 8 月間，利用陶秘華研究員及其團隊新開發成功之 AAV/ACE2 的小鼠模型，進行活病毒動物攻毒測試，臨床前動物試驗包含:動物免 疫反應測試、體外活病毒中和試驗。

陶秘華研究員係利用基因治療的腺相關病毒(AAV)載體，將 ACE-2 受體表現在老鼠 細胞，並發現可與新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的刺突蛋白受體結合區域(RBD)結合。

動物試驗結果顯示，該候選疫苗 ASD25X-RBD 除了能在 AAV/ACE2 小鼠上產生高效價之抗體之外 (高於十萬倍稀釋度)，亦能在體外的中和試驗中，有效的阻止新冠活病毒感染。

(工商 )