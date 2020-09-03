上週五，蔡政府宣布開放美豬、美牛進口；台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，828之後，他發現蔡已經補齊了馬基維利所說的君王必備的兩項特質，獅子般的勇猛和狐狸般的狡猾。「是該恭喜她呢？還是不該恭喜？」

游盈隆指出，蔡總統宣佈開放美國含瘦肉精豬肉以及逾30個月美牛進口，震驚全台。這無疑是蔡英文總統第二任期開始後，最具爭議性的重大政策決定，影響深遠。

他說，政策宣布一週後，正好可理性探討後續等效應；蔡英文為什麼在8月28日做出這個違反她一貫行為模式的政治大動作？原因只有一個，那就是，「美國衛生部長阿札爾帶來一個她無法拒絕的提議」。至於提議具體內容為何？除了當事人，短時間內恐怕沒有人會知道。簡單的說，這項重大決策基本上是非自願的。

他說，蔡英文說開放含瘦入精美牛美豬進口與美國大選無關。「經驗告訴我們，這是此地無銀三百兩」。隨之而來的其他說詞，包括行政院跨部會的政策說明，都是事先已經準備好的政策論述，部分是真，部分是假，都為了包裝蔡政府此一重大爭議性政策是自願的、自主的、是經過長期深思熟慮的結果，試圖取信於民。

第三，他說，他沒做民調，但根據他長期對台灣民意的觀察和經驗，肯定不會好。民進黨昨天透露一個「內部民調」，說民意反應五五波，這是內行人都很熟悉的民進黨制式說法，用來支持既定政策的，但因為沒公布民調具體內容，只拋出一個數字，試圖誤導社會視聽，在民智已開的台灣，這種操作其實是很愚蠢的，不足取的。

他指出，第四，這次開放美豬決策，將還有高人氣的昔日對手副總統賴清德、聲望扶搖直上的行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘等實力派政治人物全拉在一起，共同宣佈，共同負責，至於這些人什麼時候得知這項重大政策決定，是一個謎。

他表示，近代政治學之父，文藝復興時代的馬基維利說：「君王應該要有兩個必備特質，如獅子般的勇猛，和狐狸般的狡猾。」蔡英文第一個四年執政，個人政治風格比較像是一隻勇猛任性的獅子，但缺乏馬基維利所說的君王必備的另一項特質，那就是，狐狸般的狡猾。828之後，他發現蔡已經補齊了馬基維利所說的君王必備的兩項特質，獅子般的勇猛和狐狸般的狡猾。「是該恭喜她呢？還是不該恭喜？」

(中時 )