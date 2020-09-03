新版護照封面昨天公布，放大「TAIWAN」字樣，並將「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈。捷克媒體今天詢問這是否代表往台獨方向更進一步？外交部長吳釗燮回應說，我們嘗試維持現狀，新版護照封面主要是凸顯台灣意象。

吳釗燮說，新版護照封面是有做一些改變，但主要是凸顯台灣意象。我們嘗試維持現狀，台灣的總統是民選的，國會也是民選的，而外交部發行護照與簽證，都是象徵台灣是實質存在的國家不是任何國家的一部份，我們會努力捍衛現狀。

吳釗燮指出，韋德齊議長這次率領89人來自捷克參院，企業，學術界，媒體等社會各界的領袖訪臺，具有歷史性意義，開創台捷理念相近夥伴的合作機制，讓雙方在民主價值，經貿供應鏈連結及人文交流等領域加強合作。

韋德齊參議長訪團在台期間，與我國政府高層、企業、民間社群等進行廣泛交流，短短數天就獲得23項顯著成果，包括韋德齊議長邀請立法院游院長訪問捷克，研議台捷國會制度化交流；中華航空公司將於疫情穩定後，研議客運直飛布拉格方案；促成布拉格化工大學與台北科技大學，清華大學及東海大學簽署合作備忘錄；促成「布拉格愛樂」於明年來台巡迴演出；我政府將提供50名華語文獎學金給捷克學生；持續促成布拉格市與台北姐妹市，捷克維索基納省與我國地方政府交流等。

吳釗燮強調，這樣多層次，多管道的跨領域合作交流，在台灣與捷克交往的歷程中還是項創舉，讓台捷雙邊關係進展到全面合作夥伴的新境界。我們對韋德齊參議長不畏威脅，堅持率領大型訪團到台灣，感到敬佩，今天站在我們面前的除了是捷克參議院議長，更是代表捷克自由民主精神的一貫立場。

吳釗燮引用捷克故總統哈維爾的名言：「極權主義是對當代文明一個巨大的提醒。」參議長此行彰顯哈維爾為民主自由奮戰不懈的精神，面對外部極權壓迫仍不屈服。我們深刻體會民主自由的可貴，自由不是免費（freedom is not free），需要我們共同努力維護，我們感謝韋德齊參議長及許多捷克友人以具體行動展現對台灣的支持，台灣也將持續與捷克友人站在一起，深化及廣化台捷合作。

(中時 )