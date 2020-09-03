台北36歲張姓男子等人，得知桃園市吳姓男子從事販毒、手頭充裕，假意看貨卻「黑吃黑」，砍傷其朱姓友人，搶走近10萬現金、市價上千萬的海洛因磚等毒品後逃逸。桃園地檢署偵結，將張男等7人依照強盜罪嫌起訴。

台北36歲張姓男子等人，得知桃園市吳姓男子從事販毒、手頭充裕，假意與吳相約看貨卻「黑吃黑」，砍傷其朱姓友人、搶走近10萬現金、上千萬毒品後逃逸。桃園地檢署偵結，將張男等7人依照強盜罪嫌起訴。

檢、警調查，張姓男子是台北幫派份子，得知吳姓男子是毒販，身上現金充裕，與吳男相約要買毒品。張男去年1月底帶著6人前往吳男的八德陳姓友人住處，不料一進門就拿刀械、辣椒水、槍枝等，要脅吳男、陳男、友人朱男等人蹲下，並搶走吳男脖子市價6萬金項鍊、現金9萬3000元、及大量毒品。期間朱男因態度不佳，遭對方持刀坎城重傷，警消趕到時，朱已經倒在血泊中，差點喪命。

警方調查時，吳男矢口否認販毒，僅承認有現金被搶，但專案小組發現，在場人士幾乎與毒蟲來往密切，懷疑是黑吃黑。多方打探下，才發現地方毒蟲們口耳相傳，吳男當天除了安非他命等，還有1塊海洛因磚被搶走，市價上看千萬。

吳男犯案後，接應的徐姓男子，要假裝並非共犯，還自己打電話報警，並駕車逃離。檢、警還發現，吳男犯案後當天晚間就立刻去酒店消費。隨後逃逸到台中躲藏，據了解，吳男行蹤低調、保密，且得知警方會鎖定手機接發話基地台位置，幾乎電話都不接，只接至親電話，且都講沒幾秒就掛掉。

但專案小組仍不放棄，最後循線將吳男等7人全數逮捕，不過吳男也未坦承毒品下落，疑似遭到變賣。檢方偵結，依照強盜罪嫌將張男等7人起訴。

(中時 )