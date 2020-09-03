許多人都希望找到穩定的工作，不過有網友分享，他沒工作經驗，專靠投資就月收100至200萬，存款大概有1500萬，但女友卻說，他還很年輕，出去工作累積經驗，否則未來很難找工作，引發網友論戰。

網友在Dcard上發文分享，畢業一年都還沒工作經驗，過去也只有打過工，目前只有在家弄投資，女友卻認為，原PO還很年輕，應該要出去累積工作經驗，否則未來會很難找工作，而且也應該多交朋友。

原PO表示，近三個月平均月收入有100到200萬，雖都是投資來的，但也算穩定，因為過去一個月最少也有50至60萬的收入，也在女友戶頭放了幾百萬證明錢是真的，平常家中若要幫忙都由他出，也沒有無貸款，整體來說，算是經濟獨立。

原PO指出，曾想過可以考個公務員或工程師，也想過自己開店，累積工作經驗，但薪水就很難像這麼高。他也補充，女友是一般上班族，工作穩定經濟獨立，沒再碰投資，僅兩人一起出去玩會用原PO的錢，因此想詢問大家，怎麼看這件事情。

貼文引發網友論戰，部分網友認為，月收入這麼高，其實根本不用出去工作啊！如果是為了消磨時間，也可以找個簡單的工作就好，以投資為主、工作為輔；但也有網友認為，女友的話頗有道理，總不希望未來急需工作時，卻因為缺乏經驗而找不到，最後導致無法維持現有的生活品質！

參考了大家的意見之後，原PO表示，他現在每個月賺的錢，都會固定存部分金額，目前存款大概有1500萬，投資帳戶的部分也有留幾百萬操作，確保哪天虧錢，還有急用金可以用，另外針對找工作一事，他認為大家說的都有道裡，他會再好好思考，也許就去當個公務員吧！

(中時新聞網)