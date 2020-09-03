總統蔡英文宣布開放美國牛、豬進口，強調是經過謹慎評估，且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引發不少反彈聲浪，爭議持續延燒。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言她不是不能理解政府開放的原因，但她還是持4點理由反對，也會強力監督。

對此，徐巧芯今在臉書發文表示，先說她個人的立場。她不是不能理解政府受迫於美國要求開放的壓力，但她反對以下四點：1、民進黨不敢面對自己過往的雙重標準。2、不顧國人的習慣與健康底線，未談判「不開放內臟」。3、未與社會大眾溝通，連公聽會都不辦，直接硬幹。4、沒有同步提出配套措施，讓民眾安心。

徐巧芯認為第4點是她關切的。關於學校營養午餐的加工品查核，以及教育部午餐食材登錄網站上的問題。還有可能是心血管疾病高風險群的長者，在老人共餐時也需要更明確知道肉品的來源等問題。

徐巧芯強調，蔡英文開記者會說明年就要開放瘦肉精美豬美牛進口，但各相關部門根本沒有準備好！希望立法委員能夠不分黨派，強力監督；她自己在地方自治的層級也會要求台北市政府將配套措施做好。

(中時新聞網)