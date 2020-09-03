尋獲少女的密室以木板隔裝，不容易被發現，必須推開天花板才有辦法找到的暗房。（高市警三民二分局提供／洪浩軒高雄傳真）

20200901中天新聞 高雄少女失蹤61小時 竹東透天厝「密室」尋獲

曾經有過2次性侵少女前科、遭判刑10年的羅育祥，囚禁高雄少女66小時，震驚全台。而資深刑警高仁和觀察羅男在豪宅建造密室等細節，直言羅不是善類，同時更質疑背後可能涉及色情集團、人口販賣集團，更披露犯罪集團「監禁、餵毒、性侵、賣入特種行業」的恐怖SOP。

高雄14歲少女為應徵「電競陪玩師」，搭高鐵北上新竹卻失聯，急得母親報警、上網協尋，靠著網友扮起「鍵盤柯南」搜出羅育祥涉有重嫌，加上警方全面搜索，終於在少女失聯66小時後，將她安全救出。

恐怖的是，羅男在透天厝豪宅打造一個「夾層密室」，囚禁少女，警方之前2度搜索都沒有發現，直到第3次前往，聽見天花板傳出「怪異聲音」，才發現這個夾層密室，救出被囚禁其中的少女。

退休資深刑警高仁和在節目《新聞挖挖哇》中指出，這絕對不是單純的電競陪玩，背後恐涉及人口販賣及色情集團；高仁和更直指羅男在家中建造密室，明顯不是善類，懷疑早有其他受害者，少女不是第一個。

高仁和更點出犯罪集團恐怖的控制SOP，少女被拘禁後，不見得會被立刻性侵，而是會被「餵毒」，染上毒癮後就遭到控制；控制之後再加以性侵，久而久之讓少女染上性癮及毒癮，最後被賣到特種行業，很多這樣的真實案例，下場相當淒涼。

(中時新聞網)