在歐洲各國足球聯賽與歐冠聯賽落幕、新球季開打之前，2020-21賽季的歐洲國家聯賽又將於台北時間4日凌晨登場，由「日爾曼坦克」德國與「鬥牛士」西班牙在A級第4小組的大戰揭開序幕，球迷可透過ELEVEN體育家族欣賞暌違已久的國際足球賽。

歐國聯進入第2屆，首屆賽事最終由葡萄牙在決賽1比0氣走葡萄牙，抱走冠軍。而上屆沒能打入4強的西班牙與德國，本屆在第4小組狹路相逢，其中德國隊雖讓甫贏得歐冠冠軍的拜仁慕尼黑多數球星休息，僅徵召後衛蘇勒（Niklas Süle）與新簽的薩內（Leroy Sane），戰力仍不容小覷，尤其是新球季轉戰英超切爾西的前鋒韋納（Timo Werner），攻擊表現相當令人矚目。

尤文圖斯球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）也再次披掛上陣，除了要帶領葡萄牙尋求衛冕，也要挑戰自己國家隊百顆進球的里程碑，目前只差1球就能達陣。而今年1月轉會後拯救了曼聯的費南德斯（Bruno Fernandes），也是葡軍的攻擊要角。葡萄牙本屆分到第3小組，對手包括世界盃冠軍法國與瑞典、克羅埃西亞。

歐國聯小組賽將會從4日起一路開踢到2020年11月，預計在2021年6月展開決賽週，為了迎接歐國聯跟12日起的英超全新賽季，ELEVEN體育家族加碼官方APP快閃優惠活動，現在年繳會員899元的價錢可以觀看13個月，買一年加送一個月，最後優惠期限只到9月11日英超開踢前一天，ELEVEN SPORTS APP還提供三天回看跟雙語切換服務，並且有英超跟歐國聯賽事專區。

ELEVEN體育家族歐國聯轉播表。

(中時 )