台股雖然受到美股創高激勵，帶動指數開高，但仍遇到前波高點賣壓挑戰，漲幅收斂，終場加權股價指數上漲58.47點，上漲0.46％，收在12757.97點，成交金額為2331.38億元。

分析師指出，美元指數破底後短線走強，亞幣也同樣出現走弱，台幣近期在央行尾盤干預下，升值有限，後續若台幣無法轉升，不利資金行情；外資在台股現貨雖然逐漸轉買超且期貨未平倉多單位呈現小增，不過觀察借券餘額持續上升，顯示外資近期雖然略有翻多，但仍相對謹慎，本土投信持近期在集中、櫃買市場也同步加碼，政府基金在近期指數高檔震盪仍維持加碼，法人動態上，外資中性偏多，本土仍站多方，融資則持續創高，雖然幅度不大，但整體浮額凌亂，盤面多空因素雜陳，指數預期維持震盪整理。

指數連二日K線都收黑且留上影線，不過，今天指數收盤再度回到所有均線之上，短期均線中，10日線也翻揚，預期5日線周五也會因為扣抵位置低出現翻揚，屆時短期均線將再度轉為偏多，量能也回升至月均量之上，日線的技術指標RSI也回升至50多方區之上，量價、指標有轉強跡象。本周也正值8月營收發布的前期，預期相關不錯的公司應該會在本周公布，有利激勵相關族群以及個股的表現。

(時報資訊)