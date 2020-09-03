遠傳（4904）協助台北自來水事業處建置智慧水表，包括台北市中山區、大安區、中正區、松山區、信義區、文山區，共將安裝2千餘具智慧水表，預計年底完工、明年開始傳輸資料供北水處遠端讀取。

遠傳表示，本次2千餘具智慧水表主要安裝在華廈與集合住宅大樓，水表位置常設置於一樓、頂樓角落，遠傳深耕智慧城市領域創新應用，透過自身快速穩定的LTE網路與NB-IoT聯網通訊技術，克服訊號傳輸死角，協助北水處達成水資源智慧化管理。

傳統機械式水表是由北水處的工作人員每兩個月親自前往家戶抄表，遠傳採用的智慧電子水表則可透過通訊模組將用水流量數據即時回傳至北水處的AMR監測雲平台，省去挨家挨戶抄表投入的大量人力，此外，智慧電子水表還具備漏水偵測、異常用水告警，北水處可隨時掌握各時段用水情況，根據用水流量與水壓判斷管線是否異常，即時發現與處理，有效降低自來水滲漏率與水塔逆流情況。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵指出，遠傳期盼透過大人物（大數據、人工智慧、物聯網）技術協助公部門推動智慧三表（水表、電表、瓦斯表）政策，為台灣資源運用最佳化貢獻專長。除了積極投入智慧水表建置，遠傳今年初也已啟動涵蓋台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣（馬祖）等7縣市部份地區共24萬具智慧電表的通訊模組建置。

(時報資訊)