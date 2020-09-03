根據TrendForce旗下半導體研究處表示，2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，發展出遠端工作與教育的新生活型態，加上在家防疫帶動宅經濟需求提升，不僅使筆記型電腦拉貨動能爆發，全年度出貨量也可望達雙位數正成長，顯卡需求也連帶受惠，出貨表現自第二季起將持續暢旺至下半年。

今年顯卡亮點在於NVIDIA近日發布的Ampere，以及第四季將問世的AMD BIG NAVI。目前板卡廠正積極驗證與測試NVIDIA新產品公板，若驗證時程與發表進度皆如期完成，預期第四季顯卡市場將維持正向表現；而其中搭載的graphics DRAM容量也較前一代增加，數量與容量同步看增，將有機會帶動graphics DRAM價格提早止跌。

觀察graphics DRAM市場供給面，今年三星、SK海力士、美光三大原廠加速將GDDR5產能轉往GDDR6，以位元生產比重來看，GDDR6將拉升六成以上成為產出大宗，正式超越GDDR5。另從需求面觀察，由於近兩季銷售占比較高的NVIDIA舊顯卡Turing系列仍採用GDDR5，在供需消長的影響下，GDDR5近期出現供貨吃緊；以現貨價格來看，GDDR5 8Gb成交價相較第三季合約價存在10%溢價。因此在NVIDIA Ampere新顯卡放量前的交接期，GDDR5恐將持續吃緊，第四季合約價率先反轉向上的可能性較其他產品高。

GDDR6除了受惠於顯卡與新遊戲機(Xbox Series X和PS5)雙重加持，隨著新顯卡高中低階產品將陸續發表上市，在皆採用GDDR6的情況下，預期將歷經當前的產品轉換期，需求持續看旺。供給面由於原廠產能逐漸轉換至GDDR6，因此相比GDDR5其供貨吃緊情況則較為舒緩。而現貨價格方面，目前GDDR6 8Gb成交價與第三季合約價幾乎無價差，因此預計第四季合約價將有所支撐，不至於再出現近雙位數的跌幅。

Graphics DRAM在整體DRAM領域屬淺碟市場，因此需求強弱對價格波動影響劇烈，才會有異於其他產品別的價格走勢。TrendForce強調，因graphics DRAM位元消耗量僅占整體DRAM市場6%，且該產品無法像commodity DRAM如server、PC、consumer前段製程之間做動態調配，因此其價格變化並不足以代表整體產業趨勢。

(時報資訊)