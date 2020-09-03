新冠肺炎疫情衝擊藝文產業，改變消費者行為模式，北市府3日舉辦「2020台北後疫時代藝文產業論壇」，台北市長柯文哲致詞時表示，新冠肺炎疫情將持續很長一段時間，預估將會長達2年，因此，「防疫、紓困、振興」，應該要加入「轉型」會比較正確。

柯文哲說，1918年西班牙流感，全世界花了2年時間才讓疫情減緩，台灣當時死了4萬人，也有人說，等疫苗研發後就好了，但疫苗發明全世界有這麼多人，打完要多久，可見2年內疫情會持續存在，必須與疫情共存。

台北市副市長蔡炳坤也在發表會上特別提到，「旗艦型藝文場館與無圍牆博物館」，從北流、北藝和松菸等新落成的藝文場域，串聯台北市的5個區域，打破一般博物館的框架，延伸到市民的生活場域，形成「無圍牆博物館」。

柯文哲說，台北市是很多元的，日本東京就是那樣，但台北市從北投溫泉到城北廊帶等區域，都是多元化，面對後疫情時代產業轉型計畫，論壇不是來講出答案，是大家一起思考到底答案長怎樣，以政府角度要做哪些準備。

柯文哲還說，疫情後直播網紅會更興起，世界更不一樣，台灣在藝文產業要如何適應新常態，疫情估計2年內不會結束，大家就看著辦。

(中時 )