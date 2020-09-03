工安問題備受關注，北市主計處統計，去年發生15件營建工程重大意外，就占所有重大職業災害件數7成。在「大陸工程股份有限公司」服務的楊思駿，花了大把的時間與心力，研發出「主動式警告裝置–危害告知器」，安裝在工地內各項工程中，可隨時提醒人員，避免災害防生，因此於3日榮獲北市府頒發的工安創意獎。

現年45歲的楊思駿，曾擔任過房仲、銷售員，但因志趣不相投，改行從事工程營造業，認為工程比較腳踏實地，需一步一腳印地做，較適合自己個性，一做就是12年，過程中，發現工地的事務其實滿有趣，不會像高科技業太難上手。

在「大陸工程股份有限公司」服務的楊思駿（前排右一），研發出「主動式警告裝置–危害告知器」，榮獲北市勞動局長陳信瑜（前排左一）頒發「工安創意獎」。（張穎齊攝）

「希望提升工安品質！」楊思駿表示，工地除了工人外，通常還要有安全衛生人員在現場做導引，每天都要講一模一樣的話，提醒哪些工程設施需要注意哪些事項，但工地相當複雜，不可能每個工程都派員提醒，所以他就想，能不能研發一個機器，來代替導引人員。

楊思駿研發出「主動式警告裝置–危害告知器」，可節省人力，並隨時提醒安全須知，避免災害防生。（北市勞動局提供／張穎齊攝）

楊思駿說，他花了1年多時間，研發出「危害告知器」，安裝在各工項，例如有的護欄需保持距離、避免拆掉，人若接近時就會發出語音提醒，或要上工架時會有語音提醒安全須知，以防大家疏忽，藉此可節省人力外，也能盡量避免工安意外發生；此次獲獎，很開心被肯定，他會持續研發科技管理品項，希望所有工地都能使用上。

楊思駿研發出「主動式警告裝置–危害告知器」，可節省人力，並隨時提醒安全須知，避免災害防生。（楊思駿提供／張穎齊攝）

勞動局表示，此次共25個單位及辦理職安衛業務優良、工安創意獎及特殊貢獻獎等24位人員獲獎，副市長蔡炳坤、勞動局長陳信瑜均出席頒獎，鼓勵默默耕耘職業安全衛生的幕後英雄。

(中時 )