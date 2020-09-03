三國策略手遊第一品牌《三國群英傳-霸王之業》上市三週年，官方於今(3)日宣佈一系列的歡慶活動火熱開放中，除了每天登入遊戲就可以免費取得最稀有的橙色武將外，也將同步開啟三週年集字活動，只要收集指定字卡，即可換取超值虛寶。而週年慶期間也限時開啟特殊活動，萬馬奔騰、許田圍獵等活動也都會獻給玩家們豐盛的回饋，另外，官方也預告近期將贈送高檔贈品給玩家，許多名牌包包都可以免費獲得，請玩家們千萬別錯過囉！

佛心好康送一波！登入就送限定橙將！（圖／宇峻奧汀提供）

佛心好康送一波！登入就送限定橙將！

遊戲中最稀有的橙色武將也讓玩家們免費拿啦！玩家只要於活動期間(9月3日至9月27日)每日登錄遊戲，每日皆可以獲得武將碎片，湊滿即可免費獲得限定新橙將-曹沖。

揪團多人競技 許田圍獵激烈開打！

許田圍獵為週年期間限定的競技活動，活動期間為9月19日至9月27日，系統將根據玩家當前宮城的等級，對所有參與隊伍進行戰場等級1-5的分級，宮城未滿17級則無法參加。每場戰鬥陣營數為2-4個，單陣營人數為3人，最多為12人激戰。戰鬥模式為單隊攻打與單隊援防，不可集結。主公可以消耗金章，利用自身的禁軍大營戰法來逆轉戰局，禁軍戰法共分五種，不同戰法將產出不同的加成效果。當自身禁軍大營被敵方摧毀或戰局時間結束時，則戰局結束。因此，在關鍵的時機點施放戰法，將對戰局產生決定性的影響。

霸王知識通！萬馬奔騰考驗你對遊戲的熟悉度！

萬馬奔騰為考驗玩家對遊戲熟悉度的限定活動，活動期間為9月15日至9月18日，玩家必須召集3名玩家一同參賽，比賽開始時，玩家所在車隊會以一定速度朝終點前進，系統每隔一定時間將隨機出一道與遊戲相關的題目，由3名隊員輪流答題，成功完成題目則可減少車隊與終點的距離。比賽結束後系統會發放獎勵信件，上排行榜的前100名玩家更可以獲得優渥的排名獎勵唷。

霸王知識通！萬馬奔騰考驗你對遊戲的熟悉度！（圖／宇峻奧汀提供）

週年限定！三週年集字拿好禮！

活動期間9月11日至9月15日，玩家們只要參與攻打黃巾、流寇、南蠻、土匪、挖礦都有機率掉落「霸」、「王」、「之」、「業」、「三」、「週」、「年」、「快」、「樂」9 種字牌，集齊一定字牌可兌換政法通鑒、珍寶鑒、普通緣分寶圖等稀有的道具，更好康的是，某些字收集不到沒關係，還可以與好友進行交換，是不是相當佛心呢？

週年限定！三週年集字拿好禮！（圖／宇峻奧汀提供）

歡慶三週年，霸氣高檔好禮大回饋！

《三國群英傳-霸王之業》一直以來受到許多玩家的愛戴，在這三週年之際，為回饋遊戲玩家，只要填入手機與遊戲ID，輕輕鬆鬆即可參與抽獎活動，名牌GUCCI、Louis Vuitton手拿包、皮包全都免費送！活動時間將於近期公佈，請玩家們持續關注《三國群英傳-霸王之業》粉絲團唷！

《三國群英傳-霸王之業》將持續帶來更多驚喜，源源不斷的新玩法和新系統，期待你一起來體驗，攜手共創霸業！

(科技)