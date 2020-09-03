台中市環保局水質及土壤保護科派員前往附近稻田採樣檢測。（王文吉攝）

當地胡姓居民騎機車返家途中，壓到路面散落汙泥而打滑摔車，雙手都有明顯擦傷。（王文吉攝）

台中市外埔區二崁路農地遭堆置廢土，汙染附近農田，造成秧苗枯死。相關單位3日再度會勘，環保局表示，業者堆置汙泥與當初申請興辦資源回收場的用途不符，7月已撤銷許可，應變更回農地。市議員吳敏濟要求立即勒令停工，追究相關責任，並清除場內堆置的廢土。

外埔區二崁路385巷農地疑違反土地分區使用，將農地做為汙泥操作場，汙染附近農田，造成稻作枯死及空氣汙染。吳敏濟3日再度召集環保局水質及土壤保護科、空氣品質及噪音管制科、農業局和都發局等相關單位到會勘。

外埔區水美里長陳俊樑要求汙泥必須立即運走，不能放任有毒物質繼續危害稻田生長，破壞生態環境，業者應賠償農民損失。農民連錦爐抱怨，去年一期稻作產量就受到影響，今年的二期作秧苗還補插秧2次，生長狀況還是不佳，過去數期稻作平均減產3分之1。

當地胡姓居民幾天前騎機車返家途中，壓到路面汙泥而打滑摔車，雙手都有明顯擦傷，要每天回醫院換藥，機車損壞尚在機車行修理中，據稱該社區已有多起類似事故發生。

環保局廢棄物管理科長萬滋澤說明，業者是以興辦資源回收場計畫為由，申請將農地變更為特定目的事業用地，但一直未依申請用途使用，今年7月23日已撤銷許可，無論汙泥化驗結果是否有毒，都應改回原來的農地目。

稽查大隊長羅文龍指出，由於檢驗項目較多，上次採樣需20天才能得知結果，今日將測量面積及堆積數量，是否超過3000立方公尺，並且進一步採樣檢測是否含戴奧辛、重金屬等有毒物質，至於道路散落汙泥已開單告發，環保局水質及土壤保護科也完成稻田採樣。

吳敏濟表示，汙泥運送過程撒落道路，且造成空汙、噪音及危害作物，既然用途與申請興辦事項不符，已遭撤銷許可，政府應立即勒令停工。若化驗證實是有毒物質應依法嚴辦，且業者也須賠償農民損失，並儘速將汙泥運走。

(中時 )