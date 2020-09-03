節目《2分之一強》固定班底瑞典型男馬丁，日前無預警宣布和妻子Shanon離婚已10個月，更大方坦承已經有了新歡，對此前妻則是大方獻上祝福，事隔數日Shanon則首度對離婚一事發聲，並強調：「對這段婚姻一點也不後悔」。

Shanon表示離婚一事曝光後，很多人詢問她是不是裝堅強？對此她強調身為一個母親必須給小孩安全感，因此堅強是不用裝而是必需的，至於對這段婚姻付出8年不後悔嗎？她表示反倒感謝馬丁8年來互相照顧，以及攜手努力創造這個家，此外她透露經營婚姻非想像中容易，若彼此價值觀不同，不如學著放手當朋友，關係會比較長久，加上兩人都已經對此段婚姻盡力過，並不會因為離婚而對8年婚姻感到後悔，如今對自己及小孩最好方式，就是放下後開心生活。

此外她表示離婚後曾因為無法給小孩完整家庭，整整哭了三天之久，但察覺小孩若在個只會抱怨的家庭中長大，絕對不會開心成長，因此第三天就轉念走出失婚陰霾，但也不忘強調兩人雖結束夫妻關係，但互動絕不是演出來的，祝福彼此能過的幸福及放下怨懟，才是讓小孩傷害減到最小的方式。

對此網友紛紛留言打氣：「為安東努力，但也別忘記為自己爭取幸福」、「一個成熟偉大的母親，能夠擁有這樣的思維不容易」、「妳很棒！正確的選擇與楷模」。

(中時新聞網)