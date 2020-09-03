民眾礙於新冠肺炎疫情已經半年無法出國，為此偽出國、類出國行程因此崛起，雄獅集團推出跳島郵輪大獲好評後，繼續推出環島郵輪，停靠基隆、台南、澎湖、高雄、花蓮等熱門旅遊縣市，今日記者會上邀請到交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、花蓮縣長徐榛蔚一起站台相挺，10月22日起邀請旅客用不同視角探索台灣之美。

後疫情時代邊境持續封鎖，但旅客想要出遊的市場需求卻沒有減少，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，搭乘郵輪是目前最能夠有「類出國」體驗的行程之一，7月底開始探索夢號以基隆為母港推出一系列離島跳島航程，開賣後反應熱烈一位難求，疫情後旅遊型態改變，國內旅遊商品也將拉長天數，把原本國外的消費市場轉到國內，加上年底是旅遊消年假的檔期，因此把國際郵輪玩法結合環島，推出了4至6天等長天數的環島郵輪之旅。

游國珍說，基隆、台南、高雄、花蓮都是可直接靠港的國際碼頭，相較離島需要換船接駁上岸，加上本島的觀光資源豐富，更有條件發展。10月22日起推出的探索夢號環島郵輪，將從基隆出發，並與5縣市規畫郵輪旅客專屬活動結合城市行銷，以郵輪環島旅遊發展各地觀光新亮點，並帶動整體郵輪產業鏈復甦。

環島郵輪首航將有驚喜行程，抽出幸運旅客可以參加「阿哲市長走讀府城」，由台南市長黃偉哲與藝人王彩樺同行搭乘露天雙層巴士，暢遊府城知名景點；或是到高雄由市長陳其邁化身觀光大使，親自導覽解說高雄市景點，走讀大港橋並與郵輪旅客搭乘輕軌漫遊亞洲新灣區，並加碼享受I-Ride飛行劇院包場體驗。

雄獅集團董事長王文傑表示，4個月前公司在困頓中宣布，全力轉型聚焦台灣、經營國內旅遊，這段時間他率領主管全台走透透，這段期間的學習之旅，讓他對旅遊台灣有更新的認識，也為雄獅帶來聚焦台灣帶入新策略，面對超大疫情帶來的危機，雄獅看到超大的轉機。

交通部長林佳龍指出，台灣是美麗寶島、海洋國家，但大家很少從海洋上看台灣長什麼樣子，如今有郵輪可以看台灣的身材婀娜多姿、高矮胖瘦、手腳延伸到哪些外島，跳島、環島遊輪是發現台灣之美的遊程，交通部把2023年訂為跳島旅遊年，沒想到疫情一來讓計畫提前實行，台灣人刻苦耐勞，在惡劣環境中看到的是機會，而這波危機對未來觀光的想像，也有著根本上的改變，這種對內龐大的消費能力是很驚人的。

(中時 )