華航機身設計問題引發關注，外傳相關設計會在10月底前公布，行政院發言人丁怡銘表示，若只是公布機身設計，時程會更快，不用等到10月底。

立法院臨時會7月22日通過民進黨團提案，要求交通部應以確保台灣國家利益為前提，強化華航台灣意象的國際辨識性，包括飛機塗裝也要重新設計。

丁怡銘上午在行政院會後記者會表示，華航機身塗裝問題都有專案小組在執行，最近也會排定時間跟蘇揆報告，有結果的話會盡快召開記者會說明；交通部尚未將設計版本送到行政院，但應該近期就會送到。

而對於外傳10月底要公布新設計的說法，丁怡銘表示，這可能是相關部會預計的進度，但「應該會比這個時間更快」，因為只是「公布」，而不是「換裝完成」，理論上只要跟蘇揆報告完就可以舉行記者會公布。至於換塗裝問題，由於牽涉到技術性，換裝也要考慮航線調度等問題，所以換裝完成是另外一件事；對於新裝設計的亮相，丁怡說，公布的話不用等到10月底，希望儘快完成。

此外，新任高雄市長陳其邁今天也首度「回娘家」，參加行政院會，丁怡銘說，蘇揆有特別請閣員鼓掌歡迎，陳其邁也強調政府一體，每件小事都應該中央地方一起合作，互相支持，陳其邁特別強調，就治水、就業、交通的重大建設都希望中央支持，蘇揆則回應，中央地方一條心 相信陳其邁可一展所，為市政邁步向前。

(中時 )