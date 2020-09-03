欣同及新大同主導的大同股東臨時會10月21日假大直典華舉行，全面改選6席董事、3席獨董。欣同負責人律師林宏信3日宣布，9月11日至22日受理提名董事候選人，由他與新大同董事長楊榮光負責審查，23日完成審查。林宏信表示，他期待且相信大同股東臨時會一定會順利召開。示範即使有經營權糾紛，不一定要吵吵鬧鬧進行，也呼籲股東採取電子投票。

林宏信表示，欣同及新大同兩公司經過經濟部許可，召開大同股東臨時會，經過三周籌備，大同原本股務自辦，金管會取消大同自辦股務業務，股務變更由台新銀行股務代理。大同股東超過14萬人，14日(含)前，靜止戶或是繼承戶需要過戶，由大同自行辦理，15日至21日過戶則由台新銀行股務代理負責。股務代理由康和證券負責。

林宏信指出，欣同及新大同尚未決定董事提名，他下周會與新大同董事長楊榮光討論是共同提名1或2席董事還是單獨提名，但不會缺席。並未與羅得、三雅及競殿三家投資公司討論提名董事相關事宜。

林宏信指出，欣同及大同昨日委請律師送達大同股東臨時會給大同，很感謝大同也配合公告。他期待，大同能支持這次股東臨時會，股東能在大同股臨會票票投入，票票開出。

林宏信指出，三年前，新大同持股24,000張、欣同持股16,000張，六月底股東會時，新大同持股4萬多張，欣同持股28,000張，7月底兩公司持股減少千張以下，目前兩公司持股維持在7萬張以上，持股逾3％。

林宏信表示，他與新大同董事長楊榮光開過後討論，由他擔任大同股東臨時會主席。尋求所有股東支持，正在進行，是內資或外資不方便回答。他期許這次股東臨時會雖有股權爭議，都能順順利利進行。支持有經營能力的股東擔任董事長，羅得推派林文淵擔任大同董事長，是目前浮上檯面，他可以接受且合適的人選，也要看大同推舉董事長人選，再做評估，未來不一定要由大同創辦人家族繼續經營大同。

林宏信指出，新大同若支持他競選大同董事且當選董事，大同問題出在轉投資事業虧損，必須節流，系統業務或重電小虧或小賺，主因大同轉投資尚志資產無法對土地資產有效運用，他如果大同當選董事，會找專家開發或處分大同不動產，讓大同未來會更好。

對華映自救會不捨，在合法的範圍，照顧華映員工及股東。大同與其把錢花在廣告等，倒不如照顧華映員工權益。

(工商 )