英國泰晤士報高等教育專刊（THE）公布2021年世界大學排名，台灣有38校進入排名，表現不錯。教育部金發布新聞稿表示，未來將繼續在相關計畫投注資源、精進機制，並積極檢討法規鬆綁空間與穩健可行作法，協助我國大學在教學、研究、產學合作、國際交流上持續進步，藉此讓大學更進一步提升國際競爭力。

我國今年有38校進入泰晤士報高等教育專刊排名，較去年增加2校，除台大進入世界百大外，其他如北醫、陽明、中國醫、成大、臺師大、高醫、中山、亞大、輔大等校排名也均有進步。

教育部表示，世界排名不是大學辦學的唯一目標，但仍是不能忽視的重要指標，尤其此次排名成果，國內大學在教學、研究、國際化、產學合作等面向的進步表現，不僅奠基於過去10年間頂大、教卓及典範科大等計畫的基礎，更展現了近年來「高等教育深耕計畫」的推動成果，除了協助各校發展特色外，並透過全校型計畫及國際重點學院補助，支持大學提升國際競爭力。

同時，教育部將建立長期穩定「特色領域研究中心」發展機制，鼓勵國際共同發表論文，並與國際知名中心交流培養人才。另透過「玉山學者」提供符合國際競爭水準的薪資待遇，延攬國際頂尖學者來臺任教、引入國際研究團隊，並搭配彈薪制度提供適足誘因，延攬留任教學研究表現突出的教研人員。

教育部非常肯定大學配合政策所推動的計畫設計機制及投入的經費，能夠幫助學校師生在世界排名展現具體成果。

(中時 )