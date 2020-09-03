新北市身心障礙者體育運動總會為推展高齡長者體育運動，特別向新北市政府社會局申請創新性補助方案，以「行無礙、動健康」樂齡增能關懷服務計畫。（葉書宏攝）

新北市身心障礙者體育運動總會為推展高齡長者體育運動，特別向新北市政府社會局申請創新性補助方案，以「行無礙、動健康」樂齡增能關懷服務計畫。（葉書宏攝）

新北市身心障礙者體育運動總會為推展高齡長者體育運動，特別向新北市政府社會局申請創新性補助方案，以「行無礙、動健康」樂齡增能關懷服務計畫，預計於2年內走遍全市29區，希望帶領社區長者透過手搖三輪車、地板冰壺、旋風球等運動體驗，強身健體，許多參與的長者均覺得非常新鮮好玩。

總會理事長朱豐璋表示，手搖三輪車本來是下肢身障者重要的運動和交通工具，可以增強手部的關節靈活和肌耐力，他發覺許多高齡長者不僅腿部無力，連手部也因缺乏運動致無法提物，因此觸發他將手搖三輪車拿來給高齡長者運動使用。

朱豐璋說，除了手搖三輪車，總會還準備了地板冰壺、旋風球、羽球、飛盤和飛鏢幾種項目，像地板冰壺從國外引進，藉由推桿，將具有重量的石壺推前到定點圓心，還能將對方的石壺撞開，可組隊比賽，增加運動樂趣。

總會藉由社會局的媒合，利用智英科技公司捐贈的「愛心運輸專車」載運各項運動器材，6月底從三峽原住民文化健康站出發，日前到新店區大鵬忠孝社區活動中心舉辦，社區理事長周崇文帶領60多位長者參加，新店區長朱思戎亦到場一起和長者玩起地板冰壺運動。

今年88歲的蘇麗霞不僅玩射飛鏢、旋風球，在教練的指導下，騎了幾圈的手搖三輪車，還和朱思戎PK冰壺。蘇奶奶雖然高齡近90，但平時有在社區運動、共餐，對新鮮的運動項目充滿好奇。朱思戎說，這些體驗運動不僅帶給長者健康歡樂，還引發她們興致高昂的學習、比賽，值得推廣。

朱豐璋表示，9月份將會陸續在瑞芳、貢寮、金山辦理「行無礙、動健康」活動，希望能夠全市走透透，歡迎民眾一起來體驗，詳細內容請上新北市身心障礙者體育運動總會粉絲專頁查詢。

(中時 )