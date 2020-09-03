一些民眾在鐵路平交道網狀區停等，卻遭檢舉魔人檢舉，原本最高可吊扣駕照1年，但經過民進黨立委邱志偉要求交通部重新討論，交通部新函示指平交道範圍新認定為遮斷器內，未來罰緩大幅減至900至1800元。

邱志偉認為，現行鐵路平交道範圍認定不合理，要求交通部邀集相關單位重新討論，交通部新函示指出，平交道範圍新認定為遮斷器內，未來車輛違規在遮斷器以外的黃色網狀區停等，將改以道路交通管理處罰條例第60條開罰，原本應罰1.5萬到9萬不等且吊扣駕照1年，大幅減至900至1800元罰鍰。

平交道範圍一直以來，都是以交通部在1990年的函示為主要依據，根據函示認定範圍是遮斷器加上前後的網狀區，因此許多民眾在火車通過平交道時，違規在網狀區停等被依道交條例第54條開罰，機車罰鍰1.5萬元、汽車罰鍰3.4萬元以上，且駕照還要吊扣1年。

邱志偉接到民眾陳情，認為交通部的函示年代久遠，且每個路口平交道狀況不同、難以一概而論，且多數民眾直覺認為遮斷器內才屬於平交道範圍，因此請交通部邀集相關單位討論，尋求平交道範圍的共識。

另外，此前岡山平和路（中街）的紅線臨停遭檢舉魔人報復式舉發事件，因為民眾自救陳情，已經改畫白線，但部分路段考慮路寬與交通安全，仍畫紅線。警方說，畫白線只是讓民眾方便臨停，不是停車格，籲請民眾遵守交通規則，勿逆向行駛與違停。

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(中時 )