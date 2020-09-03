統一超商好鄰居文教基金會推動青年深根計畫邁入第三年，今年支持「花蓮洄遊吧Fish Bar」、「苗栗縣青年農民聯誼會」與「苗栗藺子」三個青年團體，並於9月份起分別在各地的統一超商門市舉辦「OPEN!青春同樂會」，希望透過體驗活動，一起努力推展文化傳承、地方經濟、社區互助、土地認同等地方創生的目的。

「花蓮洄遊吧Fish Bar」以教育推廣食魚為核心理念，今年將把活動拓展至台北都會區，讓更多民眾了解食魚教育與永續海洋的重要性。除此之外，也將擴大與統一超商的合作，共同推廣永續漁業及環境友善之水產及食魚教育體驗遊程。

「苗栗縣青年農民聯誼會」透過統一超商好鄰居文教基金會及統一超商的協助成立了苗栗選品品牌「大地好朋友」，希望經由舉辦活動與民眾近距離互動，推廣在地安心農產品，今年將於統一超商門市推出小小農傳人活動，讓小朋友從產地到餐桌，了解植物特性，也可以藉由種植等活動，讓食農教育從小扎根。而也計畫透過賣貨便打造大地好朋友果菜箱，同時也讓青農從品牌、行銷等課程教育，拉近人與農的距離，擴大對社會的影響力。

「苗栗藺子」則與苗栗苑裡編藺職人合作，致力推廣藺編工法及人才培訓。從最源頭的藺草種植、分級、編織、加工到產品銷售，使用自然農法復育藺草田，並提供當地多元就業機會。除了在苗栗統一超商源聖門市以及通高門市展售手作藺編商品外，更將藺草元素帶入門市佈置中，並透過藝師舉辦藺草編織體驗課程，讓台灣民眾更認識藺草製品，藉此傳達溫暖、真實且永續的美好生活方式。

統一超商好鄰居文教基金會表示，青年深根計畫除協助青年返鄉就創業，扶植在地青年，更希望藉由遍佈全台的統一超商門市據點與空間，以及舉辦OPEN!青春同樂會..等社區活動資源，鼓勵民眾積極參與並創造多元機會，以達在地產業永續發展。

(中時 )