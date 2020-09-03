日本央行董事成員之一片岡剛士(Goushi Kataoka)周四指出，為抗衡日增的通縮風險，必須採取更大膽的貨幣寬鬆。日本央行必須積極購買政府公債，明確地準備調降利率，以緩解家戶和企業的負擔。

央行必須加強對抗通縮的承諾，設定具體條件來加大刺激力度，片岡剛士表示，以行動來表明我們將不能容忍通縮，我們可以改善物價目標的可信度。

日本央行維持利率水準，片岡剛士一直是九位董事成員當中唯一抱持反對者，其並辯稱降息可以提前對抗通縮壓力。

新冠肺炎加深日本經濟的衰退，首相安倍將於數日後卸任，新任首相首先面臨經濟問題。片岡剛士在周四一項會議中指出，新冠疫情已經打擊需求，對消費和通膨施加壓力，令人很難預期物價成長可以達成央行的2%目標。

由於疫情，就業市場正在惡化，將拖累消費，另資本支出也將下降，片岡剛士認為，如果疫情的影響延長，將傷害企業中長期的成長預期，就迫使其下調未來的需求預測，並調整資本支出計畫。

(時報資訊)