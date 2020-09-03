外媒報導，消息人士透露，川普政府正在討論限制中國社群媒體應用程式微信與抖音的範圍與生效日期，並將在本月內公布相關決定。

美國商務部正在草擬文件，以闡明美中兩國企業之間將被禁止的具體交易，並敲定這些禁止措施於何時生效。消息人士表示，相關決定將在9月20日前後於聯邦公報發布。目前尚不清楚這些禁令是否在一經發布就立即生效，或是會給予相關企業遵守規定的過渡期。

美國政府將如何對騰訊旗下微信實施禁令的細節，對於與該中國公司有業務往來之美國企業的獲利具有關鍵性的影響。其關鍵點在於，這個美國總統川普在8月初宣布的禁令是否只適用於在美國的交易，或是也將擴及全球營運，這就可能削弱許多美國企業的營收。9月20日也是川普此前宣布在45日後封鎖抖音與微信的期限日。

儘管部分美國官員暗示美國商界他們的中國業務不會受到影響，但此前彭博報導，川普內閣成員間對此仍然意見分歧，而最終結果尚不確定。

(時報資訊)