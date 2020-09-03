2020年9月3日 — 多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）於九月正式滿五歲了！歡慶五週年，《戰艦世界》今天正式發表0.9.8版本更新，將提供大量獎勵、豐富有趣的遊戲內活動給玩家，包括「海軍的五個時代」永久戰役、新船塢，以及全新戰鬥類型 —「非對稱戰鬥」等！

多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）於九月正式滿五歲了！歡慶五週年

0.9.8版本更新中，全新「海軍的五個時代」戰役將首次登場，此戰役包含 5 個任務並總計有 50 項工作。每個任務代表了造船歷史上的一個特定時代。成功完成戰役的玩家將能獲得「新時代」永久迷彩為獎勵，此迷彩可套用於任何 IX 階戰艦。另外，配合全新「海軍的五個時代」戰役，「海軍的五個時代」收藏也將一併推出，此收藏由 5 個頁面組成，各含 6 個元素，每個頁面代表了 20 世紀上半葉造船歷史上的一個特定時期。收藏元素則能從同名貨櫃中獲取。

全新的限時戰鬥類型「非對稱戰鬥」也將於0.9.8版本更新中首次亮相，玩家可以利用週年慶祝活動的前兩週參與全新戰鬥類型。這個新戰鬥類型的靈感來自真實戰鬥，歷史上海戰雙方的戰艦數量通常並不對等。在此戰鬥類型中，雙方隊伍陣容將以不同的戰艦數量與階級組成，一方由 5 至 7 艘 VII-VIII 階戰艦組成，另一方則由 9 至 12 艘 V-VI 階戰艦組成，戰鬥以制海權模式進行。

0.9.8 版本更新中，玩家可以於新船塢建造美國 VIII階 Anchorage

另外，0.9.8 版本更新中，玩家可以於新船塢建造美國 VIII階 Anchorage，船塢的造船過程總共分為 20 個階段，其中18個階段可透過達成指令來完成。完成所有20個階段後，玩家將能獲得美國VIII階 Anchorage、美國迷彩、帶有 10 個技能點數的指揮官、港口船位以及紀念旗幟。

最後，為歡慶月底的中秋佳節， 「中秋節」永久迷彩及獨特指揮官也將於0.9.8 版本更新中推出，迷彩能套用於VI 階Warspite、VI階Dunkerque、VIII階Kaga 以及VIII階 Prinz Eugen等戰艦。新增的獨特指揮官則包括帶有泛亞和日本戰艦專長的Chang’e、帶有泛亞戰艦專長的Hou Yi與帶有日本戰艦專長的Kaguya。

Dasha Presents Update 0.9.8. World of Warships Birthday. Gifts for everyone!

關於《戰艦世界》

《戰艦世界》 是一款海軍作戰的大型多人線上遊戲，讓玩家投入二十世紀上半葉的大規模海戰。上萬噸位的當代海上巨人將會在遊戲重現史詩級的戰鬥。採用玩家對戰及玩家聯合作戰的遊戲模式，由戰遊網公司開發和發行運營。為了引入多元化的戰術，《戰艦世界》為玩家提供多種艦船選擇，包括能夠從遠距離提供空中支援的航空母艦，強大威武、震懾人心的主力艦和重巡洋艦，以及輕巧靈敏，合適採用狼群戰術的驅逐艦。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

(科技)