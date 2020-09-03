NBA西區第二輪的第一個對戰組合終於出爐，是由首輪4:2擊敗獨行俠的『快艇』對上昨天方結束搶七大戰並以2分之差險勝的『金塊』，本季奪冠大熱門快艇例行賽排名西區第二、充滿天賦的金塊名列西區的第3，這場扣人心弦的龍爭虎鬥究竟會激起甚麼樣的火花呢？

快艇的進攻單調卻強勢，沒有華麗的助攻與耀眼的三分球，進攻效率竟高達113.3聯盟第2！主要得分是由里歐納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)和威廉斯(Lou Williams)利用個人能力拉開進攻空間單打而來，這也是為什麼快艇的場均助攻數23.7次如此的低(聯盟第22)，三本柱中里歐納德和喬治又是執著於中距離的好手，因此快艇進攻不同於時下流行的大量三分球，場均三分出手34.7顆排名季後賽球隊倒數第5。

金塊進攻模式與快艇截然不同，他們場均助攻數26.7次聯盟第4，擅於找到處於空檔的隊友製造高效的得分方式，讓金塊的命中率高達47.3%也是聯盟第4，特別的是金塊所有球員當中傳球能力最佳的居然是他們來自塞爾維亞的當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)！這名得分手段多元又極具傳球視野的王牌是金塊唯一能夠與快艇抗衡的關鍵活棋。

本系列賽估計將會由快艇4勝1敗拿下勝利，原因有四：首先，金塊上輪拚到第7場，雙方僅剩求勝意志在燃燒，明顯看出球員已露疲態且命中率不佳。第二，金塊首輪表現出色的穆雷(Jamal Murray)面對單防能力不同層級的快艇將陷入苦戰。再來，放眼金塊全隊找不到一名能稍微壓制快艇王牌里歐納德的球員，予取予求的2屆總冠軍賽MVP會是金塊的夢魘。最後，丹佛高原因為獨特的高原地勢，金塊主場和客場的勝率往往有很大的差距(本季例行賽主場勝率70%客場55%)，面對奪冠強隊主場優勢更顯重要，如今大家集中在奧蘭多迪士尼閉門廝殺，金塊猶如少了一條胳臂。

(中時新聞網)