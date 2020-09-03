總統蔡英文拍板明年元旦起開放萊克多巴胺美豬、美牛進口，引發外界爭議，而衛福部更被爆出要求部立醫院為美豬美牛背書。對此，衛福部醫福會執行長王必勝坦言，有找部立醫院院長傳達，希望以口頭方式讓部立醫院宣達政府政策，並強調「不是逼、也沒有施壓」。不過，前立委孫大千則是在臉書痛批，衛福部實在是「扯到無極限」，以為只要動員部內醫院，聯手欺瞞人民，就可以把毒藥變成是補藥了嗎？

醫福會執行長王必勝則坦承，確有口頭要求宣達政府政策，但「不是逼、也沒有施壓」，內容上也沒有規定要怎麼宣導，而是「類似」口頭說明，沒有發急件，強調進口美豬牛既是政府政策，也希望從學理臨床上來告訴民眾正確知識。

不過，消息曝光後，孫大千則批，「政府嚴禁國內畜牧業者使用瘦肉精，代表瘦肉精的確是危害人體的有毒物質。衛福部現在要求各所屬醫院為政策進行辯護，不是逼著這些專業醫師昧著良心，粉飾太平，扭曲黑白嗎？

孫大千直言，「瘦肉精對人體可能造成的傷害和影響，在國外的研究案例和報告文獻當中比比皆是。衛福部真的蠢到以為只要動員部內醫院，聯手欺瞞人民，就可以把毒藥變成是補藥了嗎？」

(中時新聞網)