新光人壽員工今年年終獎金，要看「淨值」。新壽淨值比在3月降到2.33％，6月底資本適足率（RBC）6月底為210.74％，新光金財務長徐順鋆揭露三大方式強化，一是9月已增資100億元，提升RBC達13個百分點；二是加強增提外匯準備金；三是全體員工努力提升淨值，這是今年年終獎金首度增加的KPI，占比達10％，淨值增加達標，年終獎金即可增加。

新光金控今年上半年合併稅後淨利是78.26億元，比去年同期衰退29.2％，主要是子公司新光人壽上半年獲利比去年同期少了27億元。因為股債價格變動，新光金上半年綜合損益為負22.39億元，但新光金強調7月都已轉正，上半年每股稅後盈餘為0.61元，合併淨值為2,338.7億元。

且新壽帳上金融資產，到7月底含攤銷後成本（AC）的未實現獲利近1,900億元，其中淨值項下的金融資產從6月底未實現虧損近25億元，7 月已轉為未實現獲利60億元，AC項下未實現獲利也從6月底的1,290億元，7月提高到1,814億元。

徐順鋆表示，新壽上半年資本適足率（RBC）為210.7％，下降的主要原因，一是資產上半年成長較快，二是外匯價格變動準備金從2019年6月底的98億元，到今年上半年只剩8億元，影響RBC是10多個百分點，三是6月底股市的市價高於均價，在計算RBC要減掉108億元。

徐順鋆表示，新光金9月發行特別股，已對新壽增資100億元，可增加RBC達13個百分點，二是7月已增提外匯準備金40億元，且若新壽有外匯利益時要提存外匯準備金的提存率，由50％拉高到75％，8月可增提10多億元，外匯準備金8月底預估可達60億元，即可當自有資本，增加RBC，三是今年增訂新壽的強制KPI（重要表現指標），內升股東權益要積極增加，與員工、尤其是副總級以上主管的年終獎金連動，希望RBC符合公司預期。

至於後續是否要再增資，要以整體金融環境去考量，強化資本強度以符合資本市場波動，今年主要增資新壽，明年則強化銀行，要增資30億元，因為銀行資產破兆，且現金股利可上繳，對金控發股利有助，明年會強化增資銀行的部分。

新壽6月底外幣資產已破新台幣2兆，為避免匯兌影響獲利，新壽內部設定換匯（CS）、無本金遠期外匯（NDF）避險部位，加上外幣保單（即客戶自行承擔匯率風險的部位），希望維持在外幣資產的75~85％，但6月底已達84.3％，是相對高點，新光金資深協理李超儒表示，主要就是上半年新台幣強勢，且新壽的外匯準備金已在相對低點，不太能動用，所以就維持較保守的避險比重。

(工商 )