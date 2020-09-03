阿里巴巴旗下螞蟻集團在香港、上海科創板已提交上市申請，外電引述消息人士指，螞蟻集團最快9月底在香港闖關上市，若結果順利，螞蟻集團會在10月中在上海與香港同步上市，集資額共計達300億美元或以上。

市場人士估計螞蟻集團市值可達2,600億美元，超越大陸最高市值的銀行工行。

綜合外電報導，螞蟻集團上月提交申請，擬在香港、上海共發行10％已擴大股本，當中A股的超額配售權，發行規模可佔A股發行部分的15％。螞蟻集團上市後總股數不低於300.3897億股，外資股不可超過50％。

市傳螞蟻集團擬集資300億美元或以上，有望超越2019年集資逾290億美元的沙烏地阿美（Aramco），成為歷來最大的新股集資。

分析指出，螞蟻集團若以2,000億～2,600億美元估值上市，對投資者相當有吸引力，以2,600億美元計，約相當於螞蟻集團2021年預測本益比25.8倍。以阿里巴巴、騰訊兩大中資科技龍頭股，兩者現價相當於2021年度預測本益比25.5倍、31.3倍。

(工商 )