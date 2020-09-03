台南市政府今天上午9時於南區忠烈祠舉辦「109年台南市各界公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」，空軍黑鷹直升機今年1月2日在新北烏來山區墜毀，殉職副駕駛少校劉鎮富今天入祀台南市忠烈祠，由市長黃偉哲親臨主祭，表彰其盡忠職守為國捐軀的忠烈行為。

民政局表示，每位烈士牌位背後都有可歌可泣、令人感佩的故事，台南市政府每年舉辦春秋兩祭，以共同緬懷烈士英雄的英勇事蹟。劉鎮富少校為空軍第四聯隊救護隊，1月2日擔任總長專機之副駕駛，執行春節戰備視導暨慰勉任務，途中迫降失事，不幸因公殉職，為國捐軀，得年29歲。

劉鎮富英勇事蹟奉總統核定追頒「干城乙種二等獎章」，並追晉空軍少校，符合「忠烈祠入祀辦法」之規定，並經內政部核准入祀忠烈祠。台南市政府遵照其家屬意願入祀南區忠烈祠，今日舉行入祀儀式，國防部空軍弟兄們一同參與入祀典禮，向過往同甘共苦之弟兄致意。

劉鎮富為台南市人，畢業於空軍軍官學校正期班，投身軍旅後陸續完成戰鬥機飛行官、攔截管制官、直升機飛行官及空軍軍官學校飛安中心飛行安全飛安官班等重要歷練，並於2017年8月16日奉調空軍第四聯隊救護隊直升機飛行官，擔任戰備副駕駛，以執行搜救任務為優先，曾多次執行沿海巡邏及擔負搜救警戒任務，對長官交付各項飛行戰演訓等任務均能克盡職責，圓滿達成。

其獻身空軍已7年，處事縝密且待人謙沖，任職期間累積飛行時數達536小時，作戰積分37.5分，獲頒三等宣威獎章。

目前供奉於台南市南區忠烈祠之烈士牌位除原入祀烈士300名外，再加上故少校劉鎮富，共計301名；另供奉於新化忠烈祠之牌位共計295名。

(中時 )