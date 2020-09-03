北市台灣科學教育館東側門口，今天下午1點45分發生一起墜樓事件，附近民眾聽聞聲音後通知警消到場，男子已無呼吸心跳，警方從男子身上證件，得知是20歲的盧姓男子，初步排除他殺，現已聯絡家屬到醫院了解當中。

警方表示，盧姓男大學生獨自一人買票進場，在科學館內參觀，並沒有與其他人互動。由於身體外傷並無打鬥痕跡，警方初步排除有外力介入，至於墜樓的樓層，警方與館方人員還在逐層察看，而盧男的父親接獲消息，正從新北市三芝趕往醫院當中。

(中時 )