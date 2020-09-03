北市科學教育館20歲男大生墜樓 警逐層清查釐清原因 15:192020/09/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市科學教育館20歲男大生墜樓，警逐層清查釐清原因。(李文正翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市台灣科學教育館東側門口，今天下午1點45分發生一起墜樓事件，附近民眾聽聞聲音後通知警消到場，男子已無呼吸心跳，警方從男子身上證件，得知是20歲的盧姓男子，初步排除他殺，現已聯絡家屬到醫院了解當中。 警方表示，盧姓男大學生獨自一人買票進場，在科學館內參觀，並沒有與其他人互動。由於身體外傷並無打鬥痕跡，警方初步排除有外力介入，至於墜樓的樓層，警方與館方人員還在逐層察看，而盧男的父親接獲消息，正從新北市三芝趕往醫院當中。 (中時 ) #科學教育館 #墜樓 #男大生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄14歲少女新竹竹東尋獲 保全界李宗瑞一併帶回調查 09:142020/09/01 社會 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 5鮮肉男當街裸奔影片瘋傳 只因業績輸人 12:382020/09/01 兩岸 藝人劉雨柔拳館被偷拍 選手老公陪出庭 15:582020/09/01 社會 南港捷運站驚傳墜樓 中年男子倒血泊 已無呼吸心跳 14:552020/09/01 社會 淡水喬債男帶6顆「慶記」談判 誤扣扳機自轟腹部慘死 10:072020/08/31 社會 撞鄰車再撞安全島 86歲翁不治 04:102020/09/01 地方新聞 喬債亮槍誤觸扳機 男自轟身亡 04:102020/09/01 地方新聞 高雄14歲失蹤少女手機訊號晚間現蹤重慶南路 北市警大搜索 19:412020/08/31 社會 國中女失聯 4縣市警聯手追查 04:102020/09/01 社會新聞 社會熱門新聞 南投4歲女童慘遭母親男友殺害埋屍 警上午挖出屍體 - 社會 色男受邀綠島陪潛 一晚4次指侵正妹女團員 - 社會 金紙燒到陰溝去！水溝蓋上燒金熔斷電纜5000戶停電 - 社會 上兵遭中士訓話突暴衝 當場推倒狂幹譙判拘役20天 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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