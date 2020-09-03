農田水利會即將於10月1日起正式改制為「農田水利署」，此舉引來正反不一的聲浪，然而日前雲林農田水利會召開會務委員臨時會，推派會務委員吳圳興為改制後「代會長」，農委會今(3)日對此回應，農田水利會改制後納入政府機關成為灌溉管理組織，農田水利會原公法人定位即不存在，選舉結果自屬無效。

農委會表示，雲林農水利會於8月31日自行推選會務委員為改制後之代會長，另有少數水利會相關人士亦規劃選舉代會長，但是依2018年1月17日立法院三讀修正通過之農田水利會組織通則第40條規定，農田水利會會務委員及會長之選舉已停止辦理，

且「農田水利法」已由蔡總統於今年7月22日華總一經字第10900083031號令公布，該法自施行之日起農田水利會組織通則不再適用，農田水利會原公法人定位即不存在，自無會長職務。另外農田水利會組織通則第18條會務委員會之職權亦不包含選舉代會長，相關會議及選舉結果均屬無效。

農委會已於9月1日函請雲林農田水利會詳細查明，若確有媒體報導選舉代會長之事，籲該會員工勿協助違法會議之執行。

(中時 )