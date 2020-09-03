隨著夏季即將結束，《英雄聯盟》各大戰區季後賽也陸續步入尾聲，全球12大賽區中目前有5個賽區的冠軍出爐，分別是中國（LPL）冠軍「滔博電競」、太平洋（PCS）冠軍「麻吉電競」、歐陸（LCL）冠軍「UOL戰隊」、大洋洲（OPL）冠軍「LGC戰隊」、拉美（LLA）冠軍「彩虹7」，至於其他7個賽區的冠軍，多會在本周六（9/5）、周日（9/6）的賽事結束後確定。

尚未決定出冠軍隊伍的賽區中，又以韓國（LCK）、北美（LCS）及歐洲（LEC）賽區，與中國齊名，號稱是《英雄聯盟》職業聯賽中的「最頂級」賽區，也是《英雄聯盟》一年一度、規模最大「全球總決賽」（LoL World Championship Series）冠軍隊伍的來源地，例如2019全球總決賽，打入最終4強的隊伍，分別是來自中國的「趣加鳳凰」、「iG戰隊」、來自韓國的「T1戰隊」，以及來自歐洲的「G2電競」；而2018全球總決賽，除了中國及歐洲的戰隊之外，來自北美的「C9戰隊」也曾打進過4強。

本周六即將進行韓國、歐洲兩個賽區的夏季大戰，比賽精彩可期、千萬不可錯過：

【9/5（六）16:00 巨龍X @ DWG戰隊】

兩隊上一次交手是在例行賽第7周，DWG戰隊的中野組合ShowMaker及Canyon兩人狀況極佳，當時即以2：0的局數，擊敗巨龍X取得1勝。本次再度交手，DWG戰隊的優勢並未改變，從平均每局的對位經濟領先數來觀察，DWG戰隊擁有LCK最佳的對線壓制力，上路Nuguri（領先3.2K）排名第1、中路ShowMaker（領先2.1K）排名第1、打野Canyon（領先2.3K）排名第1，有這樣的陣容，只要DWG戰隊能正常發揮，打贏巨龍X拿下本季冠軍應非難事；況且依LCK賽制，DWG戰隊只要贏得這場比賽、拿下冠軍，就能直接代表韓國賽區晉級2020全球總決賽，因此推薦投注「不讓分－DWG戰隊勝」。

【9/5（六）23:00 惡棍 @ G2電競】

LEC今年調整制度，能晉級全球總決賽的4個名額，全部改選自夏季季後賽的前4強隊伍，因此打入4強準決賽的惡棍、G2電競，已經確定晉級。在沒有晉級壓力的情況下，兩隊或許會想在比賽中嘗試應用新的戰術或組合，預先為全球總決賽做準備，勝負或許難料。不過，作為歐洲賽區王者的G2電競（拿過歐洲賽區7個季賽冠軍）同時也是2019全球總決賽的亞軍，雖然在夏季例行賽表現差強人意，僅排名第3，不過G2電競在本季前兩次與惡棍交手都能取勝，第三度交手，對上惡棍應該是胸有成竹，因此推薦投注「不讓分－G2電競勝」。

(中時新聞網)