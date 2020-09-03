新北市永和區公所今（3日）下午3時30分於忠孝市民活動中心外辦理109年度災害防救演練。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（3日）下午3時30分於忠孝市民活動中心外辦理109年度災害防救演練。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（3日）下午3時30分於忠孝市民活動中心外辦理109年度災害防救演練。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（3日）下午3時30分於忠孝市民活動中心外辦理109年度災害防救演練。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（3日）下午3時30分於忠孝市民活動中心外辦理109年度災害防救演練，藉由本次災防演練，期能於災害發生時立刻動員,達到迅速疏散、減災、避災的主要目標。

演練由永和區公所與新北市政府消防局第七救災救護大隊共同策劃，結合永和警分局、永和區清潔隊、永和區衛生所、永和耕莘醫院、台灣電力公司、台北自來水事業處、欣欣天然氣、中華電信、新北市後備指揮部、頂溪里、新廊里辦公處、中和區公所、永和區公所志願服務隊、長春老人健康會、雙和社福中心、慈濟及比漾廣場共計19個單位、逾160人參與、動員各式救災車輛14輛。

永和區長陳怡君表示，永和區狹小巷弄眾多且常出現違規停車的情形，影響救災動線。演練模擬狹小巷弄災害，藉由各項演練強化搶救狹小巷弄災害緊急應變能力，靈活指揮調度運用，另結合轄內社福機構、社區、企業與國軍進行演練，促進各單位間的橫向聯繫，讓災害發生時能有效動員、相互協助，將人民生命財產的損失降到最低。

(中時 )