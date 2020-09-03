香港影壇大哥洪金寶有過2段婚姻，和現任妻子高麗虹結縭25年感情如初，不過在這之前，她和第一任韓裔妻曹恩玉也育有3子1女，近日，大媳婦周家蔚歡慶37歲生日，在社群曬出與家人慶祝合照，意外曝光曹恩玉近照，引起熱議。
曹恩玉雖不是演藝圈的人，但可以看到打扮簡單的她，依舊氣質優雅，雖難免有皺紋，但皮膚仍光滑，狀態絲毫不輸洪金寶現任妻子高麗虹。而洪金寶因多年拍攝武打戲，留下大小傷，3年前膝蓋開刀後，就常以拐杖和輪椅代步，行動力已大不如前。
而有糖尿病的他，為了孫子減重，日前卻因身形消瘦不少加上白髮蒼蒼，看起來相當滄桑，引起網友關注。其實，他在老婆高麗虹監督下，節食做運動、戒吃澱粉類，但瘦身有成模樣，仍讓網友擔心他的身體健康。
洪金寶曾透露，當初和曹恩玉是在倉促情況下結婚，因此婚後生活矛盾不斷，常在大吵中度過，兩人於1994年離婚，同年迎娶比他小13歲的圈中混血美人高麗虹，婚後他不僅會做愛心早餐，夫妻倆也常十指緊扣散步，高麗虹更為他淡出演藝圈，甘願當後母不生孩子，婚姻維持25年仍相當幸福。
(中時新聞網)
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