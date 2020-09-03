小花蔓澤蘭葉子呈「心型」，常藉由莖蔓攀附纏繞原生植物，遮蔽陽光，致使無法行光合作用而死亡，有「植物殺手」及「綠癌」惡名。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

小花蔓澤蘭每平方公尺可產生17萬粒種子隨風散播，有「植物殺手」及「綠癌」惡名。為防除小花蔓澤蘭，東勢林管處5日將在外埔舉辦除蔓啟動活動，現場每公斤以5元收購，另有霧峰區公所、東勢林業文化園區、和平區農會、太平區頭汴國小等場次，籲各界加入防治。

活動當日由處長蕭崇仁帶領外埔鄉親共同宣誓除蔓護地球，另安排馬鳴國小舞獅隊、水美社區韻律舞蹈等表演、小花蔓澤蘭防治解說及除蔓競賽等節目，競賽拔蔓最多的團體，可獲得正隆公司贊助的「蒲公英抽取式衛生紙」。

現場也設置小花蔓澤蘭收購處，呼籲民眾若在居家附近發現小花蔓澤蘭蹤跡，務必連根拔起、裝入塑膠袋內。當天以每公斤5元收購，歡迎民眾、企業、民間團體一起加入小花蔓澤蘭防治工作的行列，共同維護生態環境。

東勢林管處指出，小花蔓澤蘭葉子呈「心型」，原產於中南美洲，為1年生植物，繁殖力強盛、不易根除，常藉由莖蔓攀附纏繞原生植物，遮蔽陽光，致使無法行光合作用而死亡。

東勢林管處表示，當林木大面積遭小花蔓澤蘭侵害死亡後，林地將裸露而失去保護力，再遇颱風、豪雨恐有崩塌危險，進而危害生命財產及日常生活。為有效防除，建議每年10月至翌年2月開花期來臨之前，進行防治工作。

(中時 )